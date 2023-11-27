در ایام فاطمیه «اخت الرضا» را با تخفیف ویژه ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، در ایام سوگواری فاطمیه، ثبت درخواست اکران سیار تنها فیلم سینمایی ساخته شده از زندگی حضرت معصومه (س) با تخفیف ویژه امکان‌پذیر است.

تخفیف این اکران سیار به این صورت است که برای مخاطبان بیش از ۱۰۰ نفر، به تعداد ۳۰ نفر رایگان خواهد بود.

«اخت الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی محصول سازمان سینمایی سوره است که با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و مجموعه شبکه‌های کربلا (عتبه حسینی) ساخته شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت هماهنگی اکران سیار این فیلم به سایت esayar.ir مراجعه کنید یا با شماره ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس بگیرند.

پخش و تبلیغات «اخت الرضا» به عهده موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است.