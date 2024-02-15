چرا «دیوار» متوقف شد؟/ کارگردان در انتظار پاسخ

عرفان قوهستانی نویسنده و کارگردان نمایش «دیوار» که از ۲۳ بهمن در تالار فرهنگ روی صحنه رفت، درباره وضعیت پیشآمده برای اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: در شب دوم اجرای «دیوار»، بچههای گروه با من تماس گرفتند و گفتند که نمایش توقیف و بلیتفروشی اجرا در سایت، بسته شده است. این در حالی است که حدود ۲۰۰ نفر برای ۳ روز بعدی اجرا بلیت رزرو کرده بودند.
وی اظهار کرد: در حین اجرای یک تئاتر، رخ دادن چنین اتفاقاتی زیبا نیست؛ اینکه یک نمایش مجوز اجرا از شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی را دارد ولی در همان روزهای اول، اجرای نمایش متوقف شود. پیگیریهای متعددی را انجام دادم ولی پاسخ شفاف و مشخصی درباره چرایی این اتفاق به من داده نشده است.
قوهستانی با بیان اینکه بچه تئاتر است و خاطرات کودکی اش به تئاتر و جشنوارههای استانی و فجر باز میگردد، یادآور شد: متاسفانه تالار فرهنگ نیز کملطفی داشت و در بخش فنی همراهی و همکاری مناسب را با نمایش «دیوار» نکرد. دوستان تالار فرهنگ نور مناسب برای اجرا را در اختیار ما قرار ندادند. ضمن اینکه موکتی را گروه نمایش آقای کوشک جلالی در صحنه سالن نصب کرده بود که این موکت مانع جابهجایی و حرکت دکور ما میشود.
کارگردان «دیوار» تاکید کرد: سبک نمایش «دیوار» موزیکادرام است. یکی از نکاتی که به ما گفته شد این بود که هم عنوان موزیکادرام و هم سبک نمایش را تغییر دهیم که من تغییراتی را در اجرا اعمال کردند.
وی تصریح کرد: مدیرکل هنرهای نمایشی قول مساعدت دادند که مشکل برطرف و اجراها از سرگرفته میشود. منتظر پاسخ مدیران برای رفع توقیف و از سرگیری اجرای عمومی «دیوار» هستیم.
در خلاصه داستان نمایش «دیوار» آمده است: «در شهر پاریس درگیریهای شدیدی به وجود آمده و ۲ گروه در حال جنگ هستند. میکاییل و سارا در یکی از محلههای پاریس و در انتهای کوچهای بن بست زندگی میکنند که به مرکز نزاع تبدیل شده است. در یکی از شبها که درگیری شدیدی اتفاق افتاده، فردی ناشناس در همان کوچه مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و میمیرد. در همان زمان دختری به نام حنا برای پنهان شدن وارد خانه میشود. سارا و میکاییل تصمیم میگیرند که خود را به جای آن فرد ناشناس و حنا، جا بزنند که به درد سر میافتند ... .»
زهرا اسدی، کاوه توکلی، سارا سیبی، جلال سعیدی، جلال تبریزی، محمد مهدی غروی، مرتضی رضایی، یاشار خمسه، سعید قبادی، ملیکا نوش بلاباد، ندا طاهری، مرضیه ابراهیمی، پرنیا فضلی خانی، فاطمه کریمی، امیر حسین جعفری، مهشید صارمی، نگین هریسی، رهام کرمی و عرفان قوهستانی در نمایش «دیوار» به ایفای نقش میپردازند.
عکس از رضا یزدانیپور است.
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