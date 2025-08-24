به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه ارتباط با رسانه‌های نمایش، «مبانی تاریکی» نوشته مهام میقانی و به کارگردانی میلاد شجره از دوشنبه سوم شهریور در تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

سعید چنگیزیان، میلاد شجره، فریال سنگری و دلسا کریم‌زاده در این اجرا ایفای نقش می‌کنند.

«مبانی تاریکی» ارتباط چند دوست در تهران سال‌های اخیر را به نمایش می‌گذارد. در حقیقت این سعید چنگیزیان است که دوستان خود میلاد شجره و فریال سنگری را به همکاری دعوت می‌کند؛ آنها تصمیمی دارند!

سیاوش تصاعدیان طراح پوستر و بروشور، مریم نورمحمدی طراح لباس، مصطفی قاهری طراح نور، فاطمه ده‌نمک، شکیبا طاری، امید یوزی، محمود امین، سهند تیزپاز، حسین حدادی‌راد گروه کارگردانی، مصطفی قاهری، انوشیروان آریا، جاوید قائم مقامی، سهند لواسانی ویدئو، ایلیا شمس (تئاتر بازها) روابط عمومی و تبلیغات، بابک احمدی مشاور امور رسانه و ارتباطات با اجرای «مبانی تاریکی» همکاری می‌کنند.

فروش بلیت روزهای جدید نمایش «مبانی تاریکی» هم‌اکنون در سایت تیوال آغاز شده و دانشجویان می‌توانند بلیت این نمایش را با تخفیف تهیه کنند.

«مبانی تاریکی» از سوم شهریور در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.