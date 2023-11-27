۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

رییس انجمن اولیا و مربیان البرز خبر داد؛

اجرای گام نخست طرح «نسیم مهربانی» در البرز

کرج- رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان البرز از اجرای گام اول طرح نسیم مهربانی در این استان خبر داد.

اسماعیل یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گام اول طرح نسیم مهربانی در این استان خبر داد، اظهار کرد: در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و آموزشی، جهت بهره‌بندی دانش آموزان مناطق محروم و با هدف بهبود کیفیت آموزش، طرح "نسیم مهربانی" با اولویت تهیه و تأمین اقلام دانش‌آموزی و آموزشگاهی به اجرا درآمد.

وی افزود: در گام اول این طرح که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی و ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، بیش از سی و دو هزار اقلام همچون: کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر، وسایل آموزشگاهی، لوازم ورزشی و… به مدارس نواحی و شهرستان‌های آموزش و پرورش استان البرز اهدا شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: جامعه هدف این طرح صرفاً دانش آموزان لازم التوجه مناطق کمتر توسعه یافته هستند که امید است با همراهی دیگر دستگاه‌ها، اجرای طرح سرعت بیشتری به خود گیرد.

