اجرای گام نخست طرح «نسیم مهربانی» در البرز

اسماعیل یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گام اول طرح نسیم مهربانی در این استان خبر داد، اظهار کرد: در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و آموزشی، جهت بهره‌بندی دانش آموزان مناطق محروم و با هدف بهبود کیفیت آموزش، طرح "نسیم مهربانی" با اولویت تهیه و تأمین اقلام دانش‌آموزی و آموزشگاهی به اجرا درآمد.

وی افزود: در گام اول این طرح که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی و ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، بیش از سی و دو هزار اقلام همچون: کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر، وسایل آموزشگاهی، لوازم ورزشی و… به مدارس نواحی و شهرستان‌های آموزش و پرورش استان البرز اهدا شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: جامعه هدف این طرح صرفاً دانش آموزان لازم التوجه مناطق کمتر توسعه یافته هستند که امید است با همراهی دیگر دستگاه‌ها، اجرای طرح سرعت بیشتری به خود گیرد.