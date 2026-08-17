رویوران: غزه علیرغم همه زخمها و جنایات زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبینی بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شد.

در این نشست رویوران کارشناس مسائل منطقه اظهار داشت: رژیم اسرائیل ۹۰درصد زیرساختها و رودخانه و خانه ها را از بین برده است.

وی افزود: غزه علیرغم همه زخمها و جنایات زنده است. فلسطین زنده است. شاید در تاریخ معاصر ما هیچ جنگ نابرابر و حجم جنایات سیستماتیک ناقض مقررات بین المللی در دنیا مانند غزه نداشتیم اما این جامعه همچنان از خودش دفاع میکند و نیروی مقاومت در آنجا زنده است.

رویوران گفت: اگر مقاومت نبود که دشمن به دنبال خلع سلاح نبود.

وی تصریح کرد: امروز غزه راهبر تحولات اجتماعی در غرب است. بسیاری از افرادی که در انتخابات نیم دوره ای امریکا با شعار همبستگی با غزه و تضاد با نسل کشی اسراییل در انتخابات درون حزبی رای می‌آورند.

کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد: غزه دنیا را دگرگون میکند اینگونه نیست فکر کنیم که چون اسراییل جنایات کرد غزه از بین رفته است.

وی یادآور شد: امام خمینی و رهبر شهید هردو قیامت تمدن نوین اسلامی را در گرو از بین بردن نظام سلطه و اسراییل می‌دانستند. امکان ندارد شما از تمدنی صحبت کنید بدون اینکه این موانع را از سر راه بردارید.

رویوران عنوان کرد: ۱۴ پایگاه امریکا در منطقه نزدیک به ۸۰ درصد ویران شده است و امریکا قادر به بازگشت به این پایگاهها نیست. زمینه های شکوفایی تمدن اسلامی در حال تحقق است.