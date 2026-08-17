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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

رویوران: غزه علیرغم همه زخمها و جنایات زنده است

رویوران: غزه علیرغم همه زخمها و جنایات زنده است

کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد: غزه دنیا را دگرگون میکند اینگونه نیست فکر کنیم که چون اسراییل جنایات کرد غزه از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبینی بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شد.

در این نشست رویوران کارشناس مسائل منطقه اظهار داشت: رژیم اسرائیل ۹۰درصد زیرساختها و رودخانه و خانه ها را از بین برده است.

وی افزود: غزه علیرغم همه زخمها و جنایات زنده است. فلسطین زنده است. شاید در تاریخ معاصر ما هیچ جنگ نابرابر و حجم جنایات سیستماتیک ناقض مقررات بین المللی در دنیا مانند غزه نداشتیم اما این جامعه همچنان از خودش دفاع میکند و نیروی مقاومت در آنجا زنده است.

رویوران گفت: اگر مقاومت نبود که دشمن به دنبال خلع سلاح نبود.

وی تصریح کرد: امروز غزه راهبر تحولات اجتماعی در غرب است. بسیاری از افرادی که در انتخابات نیم دوره ای امریکا با شعار همبستگی با غزه و تضاد با نسل کشی اسراییل در انتخابات درون حزبی رای می‌آورند.

کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد: غزه دنیا را دگرگون میکند اینگونه نیست فکر کنیم که چون اسراییل جنایات کرد غزه از بین رفته است.

وی یادآور شد: امام خمینی و رهبر شهید هردو قیامت تمدن نوین اسلامی را در گرو از بین بردن نظام سلطه و اسراییل می‌دانستند. امکان ندارد شما از تمدنی صحبت کنید بدون اینکه این موانع را از سر راه بردارید.

رویوران عنوان کرد: ۱۴ پایگاه امریکا در منطقه نزدیک به ۸۰ درصد ویران شده است و امریکا قادر به بازگشت به این پایگاهها نیست. زمینه های شکوفایی تمدن اسلامی در حال تحقق است.

کد مطلب 6919350
نفیسه عبدالهی

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