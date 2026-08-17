به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمپور، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار گفت: استان البرز از نظر نسبت وسعت به جمعیت شرایطی منحصربهفرد دارد و همجواری با پایتخت و مهاجرپذیری بالا، فشار مضاعفی بر زیرساختهای حملونقل استان وارد کرده است.
وی اظهار کرد: البرز یکی از مهاجرپذیرترین استانهای کشور است و سالانه جمعیتی معادل یک شهر به جمعیت این استان اضافه میشود؛ بنابراین مدیریت ترافیک و تنظیم زندگی مردم بدون توسعه حملونقل عمومی امکانپذیر نیست.
وی افزود: هیچ راهی جز استفاده از حملونقل عمومی ویژه و اختصاصی و تمرکز بر حملونقل انبوه مانند مترو و خطوط اتوبوسرانی ویژه وجود ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه داد: امروز در خیابان شهید بهشتی یک خط اتوبوس تندرو فعال است و توسعه این خطوط و افزایش ظرفیت ناوگان باید مورد توجه قرار گیرد.
اقدامات کالبدی به تنهایی مشکل ترافیک را حل نمیکند
قاسمپور بیان کرد: هرچقدر اقدامات فیزیکی و کالبدی در شهر انجام شود، با توجه به هزینههای سنگین تملک و ایجاد جاذبههای سفر، مشکل ترافیک به صورت اساسی حل نخواهد شد.
وی گفت: بدون توسعه حملونقل عمومی، در بهترین حالت ترافیک از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میشود و مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
دولت برای متروی شهرهای اقماری ورود کند
قاسمپور با اشاره به وضعیت شهرهای اقماری استان البرز گفت: امروز شهرهایی مانند محمدشهر و کمالشهر توان مالی لازم برای اجرای پروژه مترو را از محل درآمدهای شهرداری و عوارض شهروندان ندارند.
وی افزود: انتظار اینکه محمدشهر و کمالشهر بتوانند با اتکا به توان شهرداری و عوارض مردم مترو احداث کنند، به نظر دور از واقعیت است و دولت باید برای حل این معضل ورود جدی داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تصریح کرد: خطوط مترو از جمله خط دو قطار شهری تا کمالشهر پیش از این مصوب شده و دارای برنامه است، اما باید در حوزه اعتباری و اجرایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها باید در دستور کار مشترک دولت و شهرداری قرار گیرد تا زیرساخت حملونقل عمومی در شهرهای اقماری توسعه پیدا کند.
آغاز عملیات متروی فردیس اتفاق مثبتی است
قاسمپور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط مترو شهید سلطانی تا فردیس گفت: امروز خوشحالیم که شهرداری فردیس در استان البرز پای کار آمده و عملیات اجرایی این خط کلنگزنی شده است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد زیرساختهای توسعه در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفته و باید از فعالیت شوراها، شهرداران و بهویژه استاندار البرز به دلیل نگاه ویژه به حوزه زیرساختی و توسعه استان تشکر کرد.
مدیریت ترافیک نیازمند اقدام و عمل است
قاسمپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ایستگاههای تاکسی شهرهای اقماری و حتی ایستگاههای داخلی شهر کرج اظهار کرد: تعریف ایستگاه تاکسی در دنیا تغییر کرده و ما نیز باید در این زمینه بازنگری کنیم.
وی افزود: موضوع جابهجایی ایستگاههای تاکسی هم از منظر مدیریت ترافیکی و هم از منظر مدیریت اجتماعی اهمیت دارد و باید میان این دو موضوع تعادل ایجاد شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تأکید کرد: در مدیریت شهری نیازمند اقدام و عمل هستیم و نباید صرفاً در مرحله توصیف مسائل باقی بمانیم.
وی گفت: گاهی تصمیمی گرفته نمیشود، چون مدیر نگران است تبعات اجتماعی آن برایش ایجاد شود و جایگاه اداری یا مدیریتی او را تحت تأثیر قرار دهد، اما با چنین رویکردی به مرحله اقدام و عمل نخواهیم رسید.
قاسمپور خاطرنشان کرد: باید از مرحله توصیف عبور کنیم و برای مسائل شهری، تصمیم و اقدام عملی داشته باشیم.
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