آزادگان روایتگر مقاومت ملت ایران در دشوارترین روزهای دفاع مقدس هستند

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، اظهار کرد: این روز یکی از مناسبت‌های ارزشمند و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است‌ روزی که ملت ایران شاهد بازگشت مردانی بود که سال‌ها در اسارت دشمن، با ایمان و صبر مثال‌زدنی در برابر سختی‌ها ایستادگی کردند.

وی افزود: آزادگان جایگاه بسیار والایی در تاریخ انقلاب اسلامی دارند. آنان در دوران دفاع مقدس برای دفاع از سرزمین، استقلال و ارزش‌های اسلامی به میدان رفتند و پس از اسارت نیز رسالت خود را ادامه دادند.

امام جمعه ساوه افزود: اسارت برای آنان پایان مبارزه نبود، بلکه میدان دیگری برای نشان دادن ایمان، صبر و استقامت بود چرا که با وجود دوری از خانواده و تحمل فشارهای روحی و جسمی، عزت و هویت خود را حفظ کردند.

حجت‌الاسلام رحیمی مهم‌ترین پیام آزادگان، مقاومت و امید دانست و گفت:آنان نشان دادند که انسان مؤمن حتی در سخت‌ترین شرایط نباید امید خود را از دست بدهد،. آزادگان سال‌ها در شرایط دشوار زندگی کردند، اما ایمان خود را حفظ کردند و با صبر و توکل، دوران اسارت را پشت سر گذاشتند.

وی ادامه داد: اکنون نیز جامعه ما با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است و باید از همین روحیه استفاده کنیم. اگر فرهنگ صبر، مقاومت، خودباوری و امید در جامعه تقویت شود، بسیاری از مشکلات قابل مدیریت خواهد بود.

حجت‌الاسلام رحیمی یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، معرفی درست و واقع‌بینانه زندگی آزادگان به نسل جوان است عنوان کرد و گفت: نسل کنونی جامعه باید بداند امنیت و آرامشی که در کشور وجود دارد، به آسانی به دست نیامده است.

وی تصریح کرد:خاطرات آنان فقط خاطرات مربوط به دوران اسارت نیست، بلکه بخشی از تاریخ مقاومت ملت ایران است و می‌تواند برای نسل‌های آینده درس‌آموز باشد.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: نباید از نقش خانواده‌های آزادگان غافل شویم چرا که خانواده‌های این دلاورمردان نیز سال‌های سختی را پشت سر گذاشتند و دوری از پدر، همسر، فرزند یا برادر خود را تحمل کردند. بنابراین هنگامی که از آزادگان سخن می‌گوییم، باید از خانواده‌های صبور آنان نیز تجلیل کنیم.

امام جمعه ساوه اظهار کرد:خانواده‌های آزادگان در دوران اسارت عزیزانشان با صبر و بردباری، پشتوانه معنوی آنان بودند و در حفظ روحیه مقاومت در جامعه نقش مهمی ایفا کردند.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: وظیفه مسئولان تنها برگزاری مراسم در مناسبت‌هایی مانند ۲۶ مرداد نیست. تکریم آزادگان باید در عمل و در تمام طول سال مورد توجه باشد. باید مشکلات و مطالبات آنان شنیده شود و مسئولان با جدیت برای رفع مشکلات این قشر ارزشمند تلاش کنند.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: ۲۶ مرداد روز بازگشت آزادگان به وطن است، اما پیام آن فراتر از یک مناسبت تاریخی است، این روز به ما یادآوری می‌کند که ملت ایران در برابر دشمنان خود هیچ‌گاه تسلیم نشده و در سخت‌ترین شرایط نیز از عزت و استقلال خود دفاع کرده است.

‌وی تصریح کرد:آزادگان به ما آموختند که می‌توان در اوج سختی نیز امیدوار ماند و برای آرمان‌های خود ایستادگی کرد. این فرهنگ امروز نیز برای جامعه ما ضروری است.