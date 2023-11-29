علاقه به هنرستان در میان دانش آموزان رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده در مراسم بیست و پنجمین مانور سراسری زلزله که با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور برگزار شد، با اشاره به اهمیت مهارت آموزی گفت: سال قبل حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در پایه نهم داشتیم که پس از انتخاب رشته حدود ۳۸.۵ درصد از این تعداد به هنرستان‌ها رفتند.

باقرزاده با بیان اینکه سوق دادن دانش آموزان به سمت هنرستان‌ها در سال جاری رشد سه درصدی داشته است، گفت: امسال حدود ۴۲ درصد دانش آموزان به هنرستان رفتند. رویکرد دولت و آموزش و پرورش هم این است که دانش آموزان از طریق برنامه رسمی و غیر رسمی یک مهارت یاد بگیرند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آموختن مهارت جز وظایف آموزش و پرورش است و رویکرد جدید آموزش و پرورش این است که فرصت بیشتری را برای یادگیری و یاددهی مهارت‌ها و فعالیت‌ها برای بچه‌ها ایجاد کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی در مواجهه با بلاهای طبیعی گفت: از جمله مهارت‌هایی که لازم است داشته باشیم؛ مهارت‌هایی است که در حوزه مقابله با بلایای طبیعی وجود داد. باید با برنامه‌های مناسب این رویکرد مهارت آموزی برای مقابله با بلایا تقویت شود. از مدیران هم خواسته ایم به این برنامه‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

باقرزاده با اشاره به اینکه بهترین زمان برای فرهنگ سازی و آموزش دوره کودکی و نوجوانی است؛ گفت: هرچه در کودکی نوجوانی یاد بگیریم در ادامه زندگی به مهارت و تخصص منجر می‌شود و در ذهن ما این باور و این آموزه عمیق شده و باقی می‌ماند.

باقرزاده با اشاره به تشکل‌های دانش آموزی گفت: دانش آموزان حتماًً در یک تشکل دانش آموزی عضو شوند؛ یکی از این تشکل‌ها جمعیت هلال احمر است که برای مقابله با بحران آموزش‌های بسیار مؤثری دارد.