صادرات ۶۵۰ میلیون دلاری محصولات دانش بنیان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین میرآبادی در نشست خبری که امروز در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه مرکز تعاملات کلیه تعاملات بین المللی در حوزه علم و فناوری را به صورت متمرکز دنبال می‌کند و در این راستا ما در ۴ حوزه فعالیت داریم، اظهار کرد: یکی از این فعالیت‌ها، ارتباطات علمی و سرمایه انسانی و بیشتر تمرکز ما در این حوزه مرتبط با متخصصان ایرانی خارج و متخصصان خارجی که در ایران هستند. این مأموریت یکی از مأموریت‌های مهم در مرکز و کشور است چون تقویت و پتانسیلی که ایرانیان متخصص خارج از کشور دارند در همه حوزه‌ها می‌تواند به کشور کمک کننده باشد.

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ادامه به علاقه مندی ایرانیان متخصص خارج از کشور برای توسعه تعاملات بین المللی اشاره کرد و گفت: در این حوزه ارتباطات بسیار نزدیکی را با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور داریم به گونه‌ای که مسؤولیت علم و فناوری این شورا بر عهده مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی است که این امر بستری برای تعریف حمایت‌ها از این متخصصان خواهد بود.

میرآبادی توسعه کسب و کارها را از دیگر محورهای فعالیت این مرکز دانست و گفت: در دوره جدید معاونت علمی، علاوه بر علم و فناوری، مسئولیت اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یک مأموریت به معاونت علمی از سوی رئیس جمهوری محول شد؛ چرا که یکی از ارکان تحقق رشد اقتصاد دانش بنیان توسعه بازارهای بین المللی است و این موضوع یکی از حوزه‌های در دستور کار مرکز تعاملات پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در مرکز تعاملات، معاونت ویژه‌ای برای کسب و کارها تشکیل شده است، اظهار کرد: در این زمینه برنامه‌های زیادی در دستور کار قرار دارند. نمونه آن برگزاری رویدادهای بین‌المللی و حضور شرکت‌های دانش بنیان در رویدادهای بین المللی است که از سوی معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفته است.

میر آبادی تبادلات فناوری و ارتباطات بین المللی در لایه همکاری دولتی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار این مرکز نام برد و خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط میان دولت‌ها، استفاده از ظرفیت عضویت کشورها در نهادهای بین المللی، پیمان‌های چند جانبه، استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه علم و فناوری و بهره برداری از کمیسیون‌های مشترک از موضوعاتی است که در این مرکز دنبال می‌شود.

سند جامع توسعه روابط علمی بین المللی در حال پیگیری است

این مقام مسوول معاونت علمی ادامه داد: سندی به نام سند جامع توسعه روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران را داریم که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مسئولیت اجرایی سازی این سند بر عهده معاونت علمی است که این سند در مرکز تعاملات در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: برای این منظور ارتباط نزدیکی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط با علم و فناوری داریم. این سند بستر بسیار مناسب برای توسعه روابط علمی و بین المللی است چون اجرای آن حمایت‌های همه جانبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه دارد. بر این اساس ما طبق برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم، نقشه راهی برای اجرای این سند تدوین می‌کنیم.

صادرات ۶۵۰ میلیون دلاری محصولات دانش بنیان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ضمن اشاره به اینکه این مرکز مسئولیت توسعه ارتباطات بین المللی در حوزه علمی و فناورانه را برعهده دارد، گفت: در سال ۱۴۰۰ آمار صادرات رسمی و ثبت شده محصولات دانش بنیان به سایر کشورها حدود ۶۰۵ میلیون دلار بوده است اما این آمار کل دانش بنیان‌ها نیست. این میزان صادرات در سال گذشته ۸۷۰ میلیون دلار و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز به رقم ۶۵۰ میلیون دلار رسیده است.

میرآبادی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تعامل وزارت امور خارجه با این معاونت برای کمک به ایجاد بازارهای بین المللی برای دانش بنیان‌ها گفت: همکاری ما با معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه شاید نمود بیرونی نداشته باشد اما یک همکاری نزدیک و تنگاتنگ است و جلسات هفتگی مستمری با مسوولان حوزه دیپلماسی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از بندهای مهم سند جامع توسعه روابط علمی بین المللی، توسعه ارتباطات با دستگاه‌هایی چون وزارت امور خارجه است که در این حوزه کار می‌کنند و برای اجرایی سازی این سند یک کمیته مشترک بین مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تشکیل شد و تاکنون هم ۲۲ جلسه این از این کمیته مشترک تشکیل شده است. موضوعات و مسائلی که شرکت‌های دانش بنیان در تعاملات خارجی دارند و به وزارت امورخارجه مربوط است، همچون صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های ایرانی در این جلسات مطرح و پیگیری می‌شود.

ارسال ۲۲ سبد صادراتی دانش بنیان‌ها به وزارت امور خارجه

این مقام مسئول معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از نیازمندی‌های سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور برای معرفی دستاوردهای فناورانه شرکت‌های دانش بنیان، ارائه سبد و فهرست مشخص محصولات صادراتی به زبان انگلیسی است، گفت: محصولات دانش بنیان را در حوزه‌های مختلف در قالب ۲۲ سبد صادراتی آماده و برای ارسال به سفارتخانه‌ها در اختیار وزارت امور خارجه قرار دادیم.

میرآبادی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر همه سفیران پیش از عزیمت به محل مأموریت در یک نشست اختصاصی با مرکز تعاملات بین المللی شرکت می‌کنند و پس بازدید از خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران به محل مأموریت خود اعزام می‌شوند و در بعضی مواقع هدایایی فناورانه برای اهدا به مسؤولان کشور مقصد برای آنها تدارک دیده می‌شود.

۷۰۰ محصول دانش بنیان از طریق سفارتخانه‌های ایران در خارج در حال معرفی است

وی همچنین برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای را یکی دیگر از اقدامات سفارتخانه‌ها در راستای حمایت از حوزه نوآوری و فناوری کشور در بخش بین المللی در عنوان کرد گفت: درحال حاضر تعدادی از سفارتخانه‌ها درخواست برگزاری نمایشگاه محصولات دانش بنیان را در در سفارتخانه یا مکان دیگر تعیین شده را دارند. درحال حاضر ۷۰۰ محصول دانش بنیان ازطریق سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور به بازارهای خارجی در حال معرفی است.

وی در ادامه به شرایط تحریمی در کشور اشاره کرد و گفت: شاید اگر مساله تحریم گریبانگیر کشور نبود این سطح از پیشرفت در حوزه فناوری برای ما ایجاد نمی‌شد. مساله تبدیل تهدید به فرصت یکی از مسائل آشکار در حوزه علم و فناوری کشور است، ما در حوزه‌هایی مانند نانو فناوری رتبه چهارم را در دنیا داریم و در تعدادی از حوزه‌ها مانند زیست فناوری رتبه ما زیر ۱۰ است.

تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای چین و روسیه در سطح وسیعی قرار دارد

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی با اشاره به اولویت تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران با کشورهای همسایه، گفت: تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای چین و روسیه در سطح وسیعی قرار دارد و در همین مدت اخیر در بزرگترین نمایشگاه واردات و فناوری کشور چین شرکت کردیم. سعی داریم سطح تعاملات علم و فناوری را در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین توسعه ببخشیم.

میرآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ توانمندی فناوری جزو محدود کشورهایی است که به یک سیستم خود اتکایی کامل رسیده و این موضوعی است که یک شبه ایجاد نمی‌شود بلکه بسترهای آن مدت‌ها است که در کشور ما فراهم شده‌است.

وی به سفر چند هفته پیش معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به روسیه اشاره کرد و گفت: در این سفر دکتر دهقانی ملاقات‌هایی را با دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور علمی، معاون نخست وزیر و وزیر تجارت روسیه انجام داد. از موضوعاتی که در این تعاملات در دستور قرار دادیم می‌توان به حوزه‌های پزشکی، سلامت، کشاورزی، حمل و نقل و انرژی و.... اشاره کرد و در این راستا کمیته‌هایی را تشکیل دادیم.

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی با اعلام اینکه صادرات محصولات نانو به کشور روسیه در سال جاری نسبت به سال گذشته، هفت برابر شده است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد تعاملات ما با روسیه در حوزه محصولات فناورانه شتاب بیشتری گرفته است.