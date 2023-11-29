خط و نشان رحمتی برای نیمکت نساجی با بازیکنان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی دو بر صفر مقابل مومبای سیتی هند در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۶ امتیازی شد تا در رتبه سوم گروه D قرار بگیرد. نساجی با وجود پیروزی در این دیدار شانسی برای صعود به مرحله حذفی ندارد تا عملکرد ضعیف این تیم با توجه به نتایجی که در لیگ برتر فصل جاری نیز گرفته است انتقاد تند و تیز طرفداران خود را بابت عملکرد کادر فنی به همراه داشته باشد.

مهدی رحمتی نیز از سرمربیگری این تیم استعفا داده بود اما با مخالفت مالک و هیأت مدیره باشگاه به کار خود در حالی ادامه داد که تصمیم به تغییر در ترکیب تیمش گرفت. سرمربی نساجی در چند بازی اخیر تغییرات اساسی در ترکیب تیمش گرفت تا مرصاد سیفی، محمدرضا ترابی، حسین خطیر تبدیل به بازیکنان اصلی شوند.

بازیکنان زیر ۲۳ سال که عملکرد تحسین برانگیز آنها حالا بیشتر به درد رحمتی خورده است تا او با تکیه بر توانایی آنها برای بازیکنان با تجربه خط و نشان کشیده و اعلام کند دیگر هیچ اشتباه فردی و تیمی را نمی‌پذیرد.

سیفی در جریان بازی با مومبای سیتی یکی از سه بازیکن مؤثر نساجی بود تا همراه با محمدرضا ترابی در انتقال توپ به خط حمله و همچنین کارهای دفاعی عملکردی بی نقص داشته باشند.

ترابی که با ۱۹ سال سن تبدیل به یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ نساجی در لیگ قهرمانان آسیا شد که بیش از ۸۰ درصد پاس‌های خود را سالم به مقصد رساند و در نبردهای یک به یک با هافبک‌های مومبای سیتی موفقیت ۹۴ درصدی داشت. خطیر نیز با کلین شیت در این بازی نشان داد می‌تواند جانشین مطمئنی برای رشید مظاهری شود.

حالا شاید گزینه‌های جوان نساجی بتوانند روند صعودی را برای رحمتی در نساجی ازسر بگیرند تا این تیم کمتر از گذشته دچار چالش و تقابل با هواداران خود شود.