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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۸

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا؛

ریسک بزرگ رحمتی برای دیدار با الهلال/ غایبان نساجی مشخص شدند

ریسک بزرگ رحمتی برای دیدار با الهلال/ غایبان نساجی مشخص شدند

سرمربی تیم فوتبال نساجی برای دیدار با الهلال از دروازه بان دوم خود استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و نساجی در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه فردا دوشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض رو در روی هم قرار می‌گیرند.

در آخرین تمرین تیم نساجی پیش از سفر به ریاض رشید مظاهری دروازه بان این تیم به دلیل سرماخوردگی نتوانست همراه با سایر نفرات به تمرین بپردازد و غیبت داشت. مظاهری که به عنوان دروازه بان شماره یک نساجی به حساب می‌آید با تشخیص مسئولان تیم از این سفر جا ماند تا سید مهدی رحمتی سرمربی نساجی از حسین خطیر در درون چارچوب دروازه تیمش استفاده کند.

خطیر در دیدار با مومبای سیتی هند هم در درون دروازه نساجی ایستاد و توانست در اولین بازی خود در آسیا کلین شیت داشته باشد و حالا باید در یک دیدار به مراتب دشوار تر سکان دروازه نساجی را عهده دار باشد.

در این سفر محمدرضا عباسی به دلیل آسیب دیدگی، رشید مظاهری به دلیل ابتلا به آنفولانزای شدید و امیر مهدی جانملکی به دلیل  محرومیت  حضور ندارند.

الهلال در گروه D با ۱۳ امتیاز در صدر قرار دارد و صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرده و تیم نساجی با ۶ امتیاز در مکان سوم ایستاده است و هیچ شانسی برای صعود به مرحله بعد ندارد.

کد مطلب 5955945
بهنام روان پاک

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