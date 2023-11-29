به گزارش خبرنگار مهر، حسن جوان صبح چهارشنبه در مانور زلزله و ایمنی در آموزشگاه شهید نژاد کرمان بردسکن اظهار کرد: در ۴۰ آموزشگاه بردسکن دوره‌های آموزشی برگزار شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن از عضویت ۳ هزار نفر از مردم بردسکن در هلال احمر بردسکن خبر داد و افزود: این سازمان آمادگی دارد آموزش‌های همگانی و تخصصی را برای افراد برگزار کند.

وی در جریان این مانور اظهار کرد: در هفته کاهش بلایای طبیعی چندین کارگاه آموزش مدیریت بحران ویژه دهیاران و مدیران ادارات برگزار شد.

جوان از تشکیل تیم‌های امدادی در هر روستا هم خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان بردسکن روی خط زلزله قرار دارد و به لحاظ سوانح جاده‌ای پر مخاطره و مستعد سیل نیز هست می‌طلبد در هر خانواده یک امدادگر وجود داشته باشد.

تبدیل مهارت‌های آموزشی به کاربردی

در این مراسم علی حاجی نژاد، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار بردسکن نیز اظهار کرد: با برگزاری مانور زلزله، دانش آموزان به عنوان سفیران آموزش دیده، نقش مهمی در کمک به اعضای خانواده خود در مواقع بروز حادثه ایفا می‌کنند و با کسب آموزش لازم به مرحله خوداتکایی می‌رسند.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار بردسکن افزود: در جریان مانور زلزله و ایمنی، دانش‌آموزان شرکت‌کننده با مهارت‌های اصول پناه‌گیری و خروج اضطراری در زمان وقوع زلزله و حضور در محل‌های ایمن به صورت عملی آشنا شدند.

وی، تبدیل مهارت‌های آموزشی به کاربردی، ترک کلاس به سمت محل ایمن، اصول حفاظت از جان در برابر حادثه، روش صحیح پناه‌گیری در مکان مناسب و عاری از خطر از جمله اهداف اصلی این مانور دانست و دانش‌آموزان شرکت کننده، مسائل مربوط به زمان وقوع زلزله را شبیه‌سازی کرده و با روش‌های ایمنی مربوط به زلزله آشنا شدند.

کمبود فضاهای آموزشی

همچنین علی اکبر چراغیان، مدیر آموزش و پرورش بردسکن هم اظهار کرد: مهمترین مشکل آموزش و پرورش بردسکن کمبود فضاهای آموزشی و قدیمی بودن آن است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن اعتبارات تخصیصی به حوزه آموزش و پرورش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به رویکرد عدالت محوری دولت اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص یافته است.

وی گفت: فقط طی سه سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار صرف احداث فضاهای آموزشی جدید و بازسازی کامل ۸ واحد آموزشی در مدارس قدیمی شده است.

چراغیان با اعلام اینکه در حال حاضر ۶۰ مدرسه دیگر مدارس بردسکن دارای قدمت بالایی هستند و نیاز است تخریب و بازسازی مجدد شود افزود: امیداست اعتبارات قابل توجه‌ای در بحث تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی به شهرستان تخصیص پیدا کند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن از همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای مانور ایمنی و زلزله با عنوان مدرسه ایمن، جامعه تاب آور تقدیر کرد.