  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

مانور زلزله در مدارس گیلان‌غرب برگزار شد

مانور زلزله در مدارس گیلان‌غرب برگزار شد

کرمانشاه – به مناسبت هفته جهانی کاهش بلایای طبیعی، مانور زلزله با هدف آموزش و افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی در مدرسه شاهد شهید داورزاده گیلان‌غرب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه، هم‌زمان با هفته جهانی کاهش بلایای طبیعی، مانور زلزله در مدرسه پسرانه شاهد شهید داورزاده شهرستان گیلان‌غرب با هدف ارتقای آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در برابر مخاطرات طبیعی برگزار شد.

این برنامه با مشارکت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان و حضور معاون فرماندار گیلان‌غرب اجرا شد که پس از بازدید از روند برگزاری مانور، رضایت خود را از عملکرد تیم‌های امدادی و آموزشی جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد.

در جریان این مانور، دانش‌آموزان با اصول پناه‌گیری ایمن، خروج اضطراری، کمک‌های اولیه، حمایت روانی و نحوه شناسایی تجهیزات امدادی آشنا شدند.

هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، افزایش سرعت واکنش در زمان بحران و کاهش خسارات جانی و مالی در شرایط وقوع حوادث طبیعی عنوان شده است.

کد خبر 6622002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها