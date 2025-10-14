به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه، همزمان با هفته جهانی کاهش بلایای طبیعی، مانور زلزله در مدرسه پسرانه شاهد شهید داورزاده شهرستان گیلانغرب با هدف ارتقای آگاهی و آمادگی دانشآموزان در برابر مخاطرات طبیعی برگزار شد.
این برنامه با مشارکت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان و حضور معاون فرماندار گیلانغرب اجرا شد که پس از بازدید از روند برگزاری مانور، رضایت خود را از عملکرد تیمهای امدادی و آموزشی جمعیت هلالاحمر اعلام کرد.
در جریان این مانور، دانشآموزان با اصول پناهگیری ایمن، خروج اضطراری، کمکهای اولیه، حمایت روانی و نحوه شناسایی تجهیزات امدادی آشنا شدند.
هدف از اجرای چنین برنامههایی، نهادینهسازی فرهنگ ایمنی، افزایش سرعت واکنش در زمان بحران و کاهش خسارات جانی و مالی در شرایط وقوع حوادث طبیعی عنوان شده است.
نظر شما