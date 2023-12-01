پیشنهاد خارجی برای پدیده فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی پیگیری می‌شود که بعضی بازیکنان جوان به واسطه اعتماد سرمربیان خود توانسته اند پیشرفت چشمگیری داشته باشند.

محمدجواد حسین نژاد هافبک جوان سپاهان اصفهان پس از نیمکت نشینی در تیم فوتبال جوانان با اعتماد ژوزه مورایس به ترکیب اصلی سپاهان از ابتدای فصل جاری راه پیدا کرد تا رفته رفته تبدیل به یکی از بازیکنان اصلی این تیم شود. عملکرد حسین نژاد باعث دعوت از او به اردوی تیم امید و سپس تیم ملی بزرگسالان شد.

حسین نژاد در بازی با هنگ کنگ و ازبکستان فرصت حضور کوتاه در زمین مسابقه را پیدا کرد تا حالا با پیشنهاد چند باشگاه عربی برای عقد قرارداد روبرو شود.

این در حالی است که حسین نژاد قرارداد بلندمدت با سپاهان دارد و تنها در صورت رضایت آنها می‌تواند به سایر تیم‌ها برود. هافبک جوان سپاهان نیز این موضوع را به مدیران باشگاه سپاهان واگذار کرده تا آنها در صورت دریافت نامه رسمی از باشگاه‌های خواهان این بازیکن وارد مذاکره شوند.