به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در سالن اجتماعات استانداری گیلان، اظهار کرد: دولت سیزدهم در راستای تولید و کیفی سازی حوزه تولید و حمایت از مصرف کننده قدم‌های مثبتی برداشته است.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی بسیار اهمیت دارد، افزود: حمایت از مصرف کنندگان هم تراز با حمایت از تولید است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در بین تولیدکنندگان رقابت سازی شود، گفت: ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان منجر به ارتقای کیفی محصولات می‌شود.

عباسی با تاکید بر لزوم اصلاح سرانه مصرف برنج بیان کرد: عدم محاسبه درست سرانه مصرف برنج کمر تولیدکنندگان و کشاورزان را می شکند.

وی با انتقاد از ورود غیر منطقی برنج در کشور افزود: ورود خارج از محاسبه و غیرکارشناسی برنج سبب ضرر و زیان بخش کشاورزی شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه جامعه هدف تولید باید مشخص شود، گفت: معیار سنجی میزان مصرف و اصلاح الگوی مصرف در حمایت از تولید داخلی بسیار اهمیت دارد.

عباسی با بیان اینکه میزان سرانه مصرف برنج و نان به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: میزان تولید و مصرف برنج، چای، نان و سایر کالاهای اساسی مورد تاکید است.

وی با اشاره به ستاد رفع موانع تولید افزود: رفع مشکلات تولید و مانع برداری، از سیاست‌های راهبردی دولت در گیلان است.