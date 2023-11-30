نباید ایثار و فداکاری شهدای سلامت در جامعه فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در منازل ۲ تن از شهدای گرانقدر راه سلامت، شهیده «بهارک رشیدی» و شهید دکتر «میلاد حسینی» با ارجنهادن به مقام شامخ جمیع شهدا بهویژه شهدای سلامت، اظهار کرد: شهدای ما شخصیتهای والایی بودند که برای حراست از ساحت مقدس اسلام و خدمت به مردم جان خود را فدا کردند اما از عقاید استوار خود کوتاه نیامدند و بیشک جایگاه آنها نزد خداوند متعال و ملت بزرگ ایران رفیع است.
وی با تحسین صبر و ایمان شهدای سلامت که در روزهای سخت و دلهرهآفرین همهگیری ویروس منحوس کرونا جوانمردانه ایستادگی کردند، افزود: با وجود اینکه دشمن در سالهای اخیر با افزایش فشار تحریمها و حتی ورود به عرصه جنگ زیستی تمام توان خود را برای آسیبرساندن به نظام مقدس اسلامی بهکار بسته است اما بهلطف خدا جوانان این سرزمین توانستهاند بخش قابل توجهی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شهدا واسطهی فیض الهی هستند، تصریح کرد: گرامیداشتن یاد شهدا و تکریم خانواده ایشان وظیفه همه ما است چراکه شهدا پایه عزت و سربلندی برای امت اسلامی بوده و هستند.
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