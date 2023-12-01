تکمیل مبادله هفتمین گروه اسرای فلسطینی-اسرائیلی در چارچوب آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای القسام ۶ اسیر اسرائیلی را تحویل مقامات صلیب سرخ دادند و بدین ترتیب مبادله هفتمین گروه از اسرای فلسطینی-اسرائیلی در چارچوب توافقنامه آتش بس تکمیل شد.
خودروهای صلیب سرخ پس از پذیرش ۶ اسرای اسرائیلی از گردانهای القسام، گذرگاه رفح را ترک کردند.
همزمان، سخنگوی وزارت امور خارجه قطراعلام کرد که اسرای آزاد شده اسرائیلی در غزه دو خردسال و شش زن از جمله دو تابعیتی هستند و دو شهروند روس که روز چهارشنبه آزاد شدند در فهرست هفتمین گروه فعلی اسرا قرار میگیرند.
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی هم از بازگشت ۶ اسیر به سرزمینهای اشغالی خبر داد و گفت: «گروگان های آزاد شده در دسته هفتم وارد اسرائیل شدند.»
یکی از اسرای زن اسرائیلی در مورد مبارزان قسام پس از آزادی گفت: «انسانهای بسیار خوب و مهربانی بودند، همه چیز خوب بود.»
گفته شده اسرای اسرائیلی همانند اسرای قبلی با خنده غزه را ترک کرده و از مبارزان قسام خداحافظی کردند.
براساس آمارهای رسمی، طی هفت روز مبادله اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی، در مجموع ۲۴۰ اسیر فلسطینی از زندانهای این رژیم آزاد شدند. گفته شده که ۷۱ نفر از اسرای آزاد شده زن و ۱۶۹ نفر هم کودک بودند.
مبادله اسرا در حالی انجام میشود که نقض آتش بس توسط صهیونیستها در نوار غزه ادامه دارد و بامداد امروز هواپیماهای جنگی اسرائیلی بر خلاف بندهای توافق آتشبس موقت در غزه، به طور گسترده در آسمان خان یونس و رفح در جنوب نوار غزه به پرواز درآمدند. پیشتر در روز و شامگاه گذشته هم هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی مجدداً در آسمان رفح در جنوب نوار غزه به پرواز درآمدند. صهیونیستها تاکنون بارها آتشبس در غزه را نقض کردهاند.
از سوی دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که به همکاری با قطر، مصر و رژیم صهیونیستی برای تمدید آتشبس موقت در غزه ادامه خواهد داد.
کاخ سفید تاکید کرد که اسرائیلیها به ما ابلاغ کردهاند که پس از پایان آتشبسهای موقت قصد ازسرگیری حمله به غزه را دارند.
در بیانیه کاخ سفید آمده است که ۶ آمریکایی در غزه آزاد شدند و اطلاعاتی از دیگر آمریکاییهای حاضر در این منطقه نداریم.
کاخ سفید اعلام کرد که از تحرکات و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب غزه مادامی که امنیت غیرنظامیان تضمین نشود، حمایت نخواهد کرد.
آمریکا تاکید کرد که حماس باید محل نگهداری اسرا را مشخص کرده و آنها را به صلیب سرخ تحویل دهد.
همزمان، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که طرفهای واسطه در تلاش برای تمدید مجدد آتشبس موقت در غزه هستند.
این منابع تاکید کردند که هدف طرفهای واسطه ابتدا تمدید یک روزه آتشبس موقت و پس از آن تلاش برای تمدید مجدد آن است.
منابع مذکور عنوان کردند که هر دو طرف برای تمدید آتشبس در غزه آمادگی دارند.
همچنین الجزیره اعلام کرد تصاویر ماهوارهای که به آن دست یافته، نشان میدهد که تانکها و ادوات جنگی رژیم صهیونیستی از مناطق مسکونی در شهر غزه که وارد آن شده بودند، عقبنشینی کردند.
الجزیره تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی پس از عقبنشینی از مرکز شهر غزه در شمال و جنوب این شهر مستقر شدند.
نظر شما