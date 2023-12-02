احتمال ایجاد روند صعودی در بازار سرمایه در هفته جاری

به گزارش، خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز شنبه ۱۱ آذر وضعیت پرتقاضایی را کسب کرده است و بیش از ۲۶ هزار واحد رشد را ثبت کرده است.

‌معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته

شاخص کل بورس در انتهای معاملات چهارشنبه هفته قبل با رشد بیش از ۲۸ هزار واحدی به جایگاه ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد رسید و اولین مقاومت را برای صعود سپری کرد.

ارزش معاملات خرد عدد ۶,۳۴۸ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۲۷ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۴۳% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲۳۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۳۳۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۶۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی ۱۴۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۶۰۹ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۰۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۶۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۴۲ میلیارد تومان قرار دارد.

وضعیت هفته جاری چگونه خواهد بود؟

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی معاملات این هفته گفت: وضعیت معاملات امروز بسیار تعیین کننده بوده و اگر شرایط پرتقاضا تا انتهای معاملات امروز دوام داشته باشد بازار می‌تواند وارد یک راند صعودی خوب شود.

فراقی افزود: در شرایطی که بازار به وضعیت صعودی می‌رسد بهترین راه انتخاب سهام بنیادی است که هنوز رشدی نکرده اند و با تأیید ارزش و حجم معاملات در این گونه نمادها می‌توان وارد شده و سود خوبی را گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: البته برخی از نمادها در ۲ ماه گذشته وضعیت سبز رنگ پرقدرتی داشتند و به سهامداران توصیه می‌شود وارد این گونه نمادها نشوند زیرا بازدهی خود را کسب کرده اند و شاید وارد مرحله نوسانی و ریزشی شوند.