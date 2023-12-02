ازسرگیری حملات وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه ای را علیه منازل مسکونی در منطقه القراره واقع در خانیونس در جنوب نوار غزه انجام داده‌اند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مسجد عبدالله عزام واقع در منطقه السطر الغربی در خانیونس را نیز بمباران کردند.

در همین راستا قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی حملات خود را علیه غرب شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه از سرگرفته اند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به صورت گسترده سواحل خانیونس و دیرالبلح در جنوب و مرکز نوار غزه را هدف قرار داده‌اند.

این در حالیست که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به صورت وحشیانه ای مناطق غربی اردوگاه جبالیا واقع در شمال غزه را زیر آتش حملات خود قرار داد.

شبکه الجزیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی در دومین روز از پایان آتش بس یک هفته‌ای به صورت گسترده نوار غزه را بمباران کرده که در پی آن تاکنون بیش از ۱۷۸ فلسطینی به شهادت رسیده و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.