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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

مدیر شبکه بهداشت آستارا خبر داد؛

ویزیت رایگان ۱۳۸ نفر در روستای کانرود آستارا 

ویزیت رایگان ۱۳۸ نفر در روستای کانرود آستارا 

آستارا- مدیر شبکه بهداشت آستارا گفت: ۱۳۸ نفر در روستای سیل زده کانرود بخش لوندویل شهرستان آستارا به مناسبت هفته داوطلبان هلال احمر ویزیت رایگان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی صبح شنبه در حاشیه اجرای طرح ویزیت رایگان در روستای کانرود بخش لوندویل این شهرستان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح ویزیت رایگان با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر و بسیج جامعه پزشکی انجام شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا با بیان اینکه در قالب اجرای مذکور ۲۶۹ خدمت ارائه شد، افزود: در این طرح ۱۳۸ نفر به صورت رایگان مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه متخصص قلب، متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص زنان و ۲ پزشک عمومی در این برنامه به ویزیت اهالی روستای کانرود پرداختند، تصریح کرد: در این طرح همچنین ۱۴۲ نفر از اهالی روستای کانرود از آموزش‌های بهداشتی بهره‌مند شدند.

احمدی با بیان‌اینکه پس از ویزیت بیماران هزینه دارو از آنها دریافت نمی‌شود، گفت: ارزش داروهای تجویز شده پزشکان برای بیماران روستای کانرود بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۵ بسیج جامعه پزشکی با مشارکت سایر دستگاه‌ها در اکثر روستاهای محروم اقدام به اجرای طرح ویزیت رایگان کرده است، افزود: در طرح ویزیت رایگان روستای کانرود، تست فشار خون و قند اهالی نیز در قالب «پویش ملی سلامت» انجام شد.

کد مطلب 5955167

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