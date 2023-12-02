به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه قرار است به منظور گفتوگو با تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر درباره جنگ جاری در نوار غزه و راههای حصول وقفه بشردوستانه در جنگ، راهی دوحه خواهد شد.
به نوشته اسپوتنیک، انتظار میرود ماکرون در این سفر درباره آزادسازی شمار بیشتری ا گروگانهای نزد حماس و همچنین تسهیل مذاکرات صلح با امیر قطر بحث و تبادل نظر کند. قطر در جریان جنگ غزه و حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه، در حوزه آتشبس بشردوستانه و توافق تبادل اسراء، در نقش میانجی اصلی بین تلآویو و حماس ظاهر شده است.
گفته میشود دست کم چهار شهروند فرانسوی همچنان در بین گروگانهای حماس حضور دارند. رییس جمهور فرانسه که به منظور حضور در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ موسوم به «کوپ ۲۸» هماکنون در دوبی بهسر میبرد، از امارات متحده عربی راهی قطر خواهد شد.
ماکرون در حاشیه این کنفرانس با شماری از رهبران کشورهای عربی از جمله عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر درباره بحران جاری در خاورمیانه گفتوگو کرده است.
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