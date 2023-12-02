آمریکا متهم اصلی در تجهیز داعش و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا گفت؛ گزارشات سالانه کشوری آمریکا در مورد تروریسم که با دستور کار تهدید انگاری کشورهای غیرهمسو و یا مخالف این کشور تدوین میشود، فاقد اعتبار و وجاهت بینالمللی بوده و تغییری در واقعیات مربوط به تلاشهای واقعی کشورها برای مقابله جدی با تروریسم ایجاد نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اکنون بعد از گذشت ٢٠ سال از انتشار این قبیل گزارشهای یکسویه و جهت دار، جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهان در موقعیت بهتری برای درک و قضاوت رفتار و اقدامات دوگانه دولت آمریکا در برخورد با پدیده شوم تروریسم قرار دارد.
کنعانی تصریح کرد: آمریکا نمیتواند با قلب واقعیات و روایت سازی غلط، اقدامات مشروع جنبش مقاومت در منطقه جهت مقابله با اشغالگری که از نظر بینالمللی به رسمیت شناخته شده است را با برچسبهای دروغین تروریسم زیر سوال ببرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: بر همگان روشن است که دولت آمریکا متهم اصلی در تشکیل، آموزش، تجهیز و هدایت تروریستهای داعش است و اخیراً نیز با حمایت همه جانبه از تروریسم دولتی رژیم اسرائیل و در اختیار قراردادن انواع بمبها و تسلیحات مرگبار به این رژیم تروریستی و با ممانعت و وتوی مکرر قطعنامههای توقف بمبارانهای غزه در شورای امنیت سازمان ملل، در کشتار وحشیانه بیش از ۱۵ هزار غیرنظامی و زن و کودک در غزه، شریک اصلی جنایت علیه بشریت و نسلکشی فلسطینیها بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: دولت آمریکا با اذعان به دست داشتن مقامات سابق این کشور در ترور شهید سلیمانی، همچنان از مسئولیت خود در پاسخگویی و نیز به عدالت سپردن جنایتکاران دخیل در این جنایت فرار میکند و بطور شرم آوری خود را در جایگاه مدعی قرار میدهد.
کنعانی تأکید کرد: دولت آمریکا با تسهیل تردد، ارتباط گرفتن، تأمین مالی و پناه دادن تروریستها و ایجاد بهشت امن برای رهبران تروریست فرقه منافقین و دیگر گروههک های تروریستی و خرابکار برای پیشبرد برنامههای سیاست خارجی خود، رسماً به استفاده ابزاری از تروریسم متوسل شده و همچنان به ریاکاری خود در این زمینه ادامه میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدامات حمایتی آمریکا از تروریسم، به تلاش خود برای افشاسازی نفاق آشکار دولت آمریکا در خصوص تروریسم ادامه خواهد داد.
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