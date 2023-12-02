«مست و دیوانه» با صدای تاج منتشر شد/ هنرنمایی «تنبورنوازان طرز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه «تنبورنوازان طرز»، موزیک ویدیوی «مست و دیوانه» با آهنگسازی فرشید کاکاوند، خوانندگی وحید تاج و همراهی گروه تنبورنوازان «طرز» منتشر شد.
این اثر در حالی منتشر میشود که گروه تنبورنوازان «طَرز» با خوانندگی وحید تاج، روز سهشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در فرهنگسرای ارسباران کنسرت خود را برگزار میکنند.
فرشید کاکاوند سرپرست گروه «تنبورنوازان طرز» و آهنگساز قطعه «مست و دیوانه» گفت: ساخت این قطعه به سال ۱۳۹۷ برمیگردد. آن زمان آلبوم «سِحر سَحر» را با صدای وحید تاج منتشر کرده بودیم و آقای تاج به راستی با تسلط بسیار قطعات آن آلبوم را اجرا کردند.
وی ادامه داد: آهنگ «مست و دیوانه» در آواز اصفهان ساخته شده است و در تنظیم این قطعه برای سازهای قانون با نوازندگی پریچهر خواجه و عود با نوازندگی شیدا حبیبهوند خط ملودی مجزا نوشتم. قطعه را با صدابرداری حسن خدایینیا ضبط کردیم و میکس و مسترینگ را غلامرضا صادقی انجام داده است. البته بعد از ضبط قطعه، نتیجه کار آنقدر به دلمان نشست که تصمیم گرفتیم آن را به صورت موزیک ویدیو منتشر کنیم.
این آهنگساز بیان کرد: برای تهیه ویدیوی این قطعه تماسی با محمدرضا امامقلی مدیرکل حوزه هنری استان قزوین داشتم. ایشان با جدیت و دلسوزی بسیار با ما کمال همکاری را داشتند تا موزیک ویدیوی «مست و دیوانه» در حوزه هنری استان قزوین تولید شود. آقای امامقلی تاکید داشت که آثاری با عیار بالا را با جان و دل حمایت میکند و به راستی که همینگونه هم شد.
سرپرست گروه «تنبورنوازان طرز» توضیح داد: برای ما بسیار ارزشمند است که مسئول حوزه هنری استان قزوین، به این خوبی از هنر فاخر حمایت میکند و لازم است که به طور ویژه از او تشکر کنم. ضمن اینکه ما این شانس را داشتیم که تیمی حرفهای به کارگردانی مرتضی سازنده از سوی حوزه هنری استان قزوین مامور شد تا موزیک ویدیویِ اثر ما را بسازد.
آهنگساز قطعه «مست و دیوانه» در بخش پایانی صحبتهایش گفت: این قطعه یکی از قطعههای گروه «تنبورنوازان طرز» است که در کنسرت روز سهشنبه فرهنگسرای ارسباران اجرا خواهد شد.
کنسرت مشترک گروه «تنبورنوازان طرز» و وحید تاج ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به تهیهکنندگی یاسر یگانه در سالن فرهنگسرای ارسباران روی صحنه میرود.
این کنسرت در ۲ بخش اجرا میشود که در بخش اول سازهای تنبور، سهتار، تنبک و عود روی صحنه میآیند و در بخش دوم تنبورنوزان به گروه اضافه خواهند شد. در کنسرت «سِحر سَحر» اشعاری از مولانا، حمید عابدیها و ابوسعیدابوالخیر اجرا میشود.
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