به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه تعالی رفتار و بصیرت‌افزایی کارکنان انتظامی لرستان در راستای پلیس در تراز انقلاب که در سالن بصیرت این فرماندهی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س)، اظهار داشت: امروز به فضل خداوند متعال و با همکاری خوب مردم و حمایت و همکاری خوب دستگاه قضائی و تلاش و همت کارکنان سخت‌کوش فرزندان شما در مجموعه انتظامی استان شاهد کاهش ۱۳ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح استان بوده‌ایم.

کشف بیش از ۹ تن مواد مخدر

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۱۲ هزار و ۵۳۳ طرح نقطه‌ای، منطقه‌ای، حجمی و مشترک در سراسر استان به مرحله اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری چهارهزار و ۲۱۱ سارق و دستگیری ۱۶۱ مال‌خر، افزود: تعداد ۲۱۹ سارق در قالب ۸۸ باند سرقت متلاشی که از این باندها در مجموع ۸۱۰ فقره انواع سرقت از آنها کشف شده است.

سردار الهی، تصریح کرد: در بحث کشفیات تعداد هزار ۱۶۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که در خارج از استان و داخل استان سرقت شده‌اند کشف شده است.

وی با بیان اینکه در راستای مبارزه با مواد مخدر تعداد ۲۷۰ نفر قاچاقچی و دو هزار و ۲۲۵ خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شده است، گفت: مقدار ۹ تن و ۳۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف شده است.

دستگیری ۳۲۷ اراذل‌واوباش

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به انهدام ۱۹ باند قاچاق سلاح و مهمات در سطح استان، ادامه داد: در بحث جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در مجموع سه هزار و ۳۰۷ قبضه انواع سلاح شکاری و جنگی کشف شده است.

سردار الهی، عنوان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی تعداد هزار و ۲۲۵ دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف و ارزش ریالی کالای مکشوفه از ابتدای سال تاکنون تقریبی هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش کشف داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۳۲۷ نفر اراذل‌واوباش سطح دار را شناسایی و دستگیر کرده‌ایم، تصریح کرد: پنج الی شش نفر از این افراد را در خارج استان با اشراف اطلاعاتی دستگیر کردیم که خوشبختانه در بحث برخورد با اراذل‌واوباش امسال نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش برخورد داشتیم.

فرمانده انتظامی لرستان، بیان داشت: در بحث اقدامات پیشگیرانه در تیراندازی مراسمات و… با اقدامات خوبی که صورت‌گرفته شاهد ۱۲ درصد کاهش تیراندازی بوده‌ایم و در این راستا هم تعداد ۳۲۰ نفر عامل تیراندازی‌ها شناسایی و دستگیر شده است.

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات

سردار الهی در بحث اقدامات پیشگیرانه در بحث تصادفات با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی کل تصادفات در سطح استان، افزود: از این تعداد در حوزه تصادفات جرحی ۲۶ درصد و در تصادفات فوتی شاهد شش درصد کاهش بوده‌ایم که تلاش ما این است با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی آن را به حداقل برسانیم.

وی تصریح کرد: در حوزه فضای مجازی ما امسال هزار و ۱۳۸ فقره وقوع داشته‌ایم که با تلاش‌های صورت‌گرفته هزار و ۱۲۶ فقره از آن که حدود ۹۴ درصد است کشف و همچنین تعداد ۸۸۴ نفر از افرادی که در حوزه فضای مجازی مرتکب جرم شده بودند شناسایی و دستگیر کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل خوب مردم، اصحاب رسانه در بحث آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و دستگاه قضائی در حمایت از مجموعه انتظامی، تصریح کرد: پلیس خادم و خدمتگزار مردم است و در راستای ارتقا امنیت مردم از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.