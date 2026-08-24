به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما در این شهرستان اظهار کرد: حاجی‌آباد از مناطق مهم تولید خرما در استان هرمزگان است و امسال نیز با توجه به ظرفیت نخلستان‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۵۸ هزار و ۴۱۳ تن خرما از سطح زیرکشت شهرستان برداشت شود.

وی افزود: سطح زیرکشت نخیلات در حاجی‌آباد ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار است و بخش قابل توجهی از این نخلستان‌ها به ارقام تجاری و باکیفیت اختصاص دارد.

شکاری با بیان اینکه پیارم بیشترین سطح زیرکشت خرما در شهرستان را به خود اختصاص داده است، گفت: این رقم در سطح ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار کشت شده و به دلیل کیفیت و ارزش اقتصادی، یکی از مهم‌ترین ارقام تولیدی حاجی‌آباد محسوب می‌شود.

در ادامه راضیه ملکی، کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی حاجی‌آباد با اشاره به برداشت خرمای مضافتی اظهار کرد: برداشت این رقم در سطح ۵۰۰ هکتار آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تن خرمای مضافتی از نخلستان‌های شهرستان برداشت شود.

وی افزود: احمدی، تزرج و فارغان از مناطق عمده کشت خرمای مضافتی در شهرستان حاجی‌آباد هستند که از ظرفیت مناسبی برای تولید این محصول برخوردارند.

ملکی با اشاره به اهمیت خرما در اقتصاد کشاورزی منطقه بیان کرد: برداشت خرما علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای بهره‌برداران و فعالان بخش‌های مختلف از جمله برداشت، بسته‌بندی و عرضه محصول را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد نیز با تأکید بر ظرفیت‌های این شهرستان در تولید خرما خاطرنشان کرد: توسعه باغداری، افزایش بهره‌وری نخیلات و توجه به فرآوری و بسته‌بندی مناسب می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی این محصول داشته باشد.