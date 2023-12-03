سوگواره منطقه ای «یاس کبود» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سوگواره منطقه‌ای شعر فاطمی «یاس کبود» به همت مجموعه تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و در سطح شهرستان‌های آذرشهر، اسکو، بناب، چاراویماق، سهند، مراغه، ملکان، هشترود و عجب شیر بمناسبت ایام فاطمیه و فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

«مدح و مرثیه در شهادت حضرت زهرا (س)»، «روایت عشق، مادران فلسطین اسوه مقاومت و ایستادگی»، «نقش مادری در هویت‌بخشی و تقویت پیوندهای اجتماعی و رهبری عواطف جامعه»، «مکتب فاطمی و حماسه عشق و ایثار بصیرت و ولایتمداری حضرت زهرا (س)»، «خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا (س)»، «حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کامل زنان»، «مکتب سردار سلیمانی استمرار مکتب فاطمی و علوی» و «ابعاد شخصیتی فردی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)» محورهای موضوعی این سوگواره ادبی هستند.

شاعر علاقمند به شرکت در این سوگواره می‌توانند تا ۱۶ آذر ۱۴۰۲ سه اثر از اشعار خود را با ذکر مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، شهرستان محل سکونت، کد ملی و شماره تماس) و به دو زبان فارسی یا ترکی و قالب شعر کلاسیک (غزل، مثنوی، قصیده و …) در یک فایل word از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۴۲۴۷۷۸۲۳ و یا به آدرس الکترونیکی Mogaddasi۹۷@gmail.com و یا به دبیرخانه سوگواره واقع در شهرستان عجب شیر، روبروی شهرک ولی عصر (عج)، اداره تبلیغات اسلامی عجب شیر ارسال کنند.