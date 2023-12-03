هشدار نسبت به رکود در اقتصاد جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار داد تداوم اجرای سیاستهای ضد تورمی از سوی بانکهای مرکزی کشورهای جهان با هدف پایین آوردن تورم و کنترل این شاخص کشورهای توسعه یافته را در سال ۲۰۲۴ درگیر رکود خواهد کرد.
این نهاد در گزارش چند روز اخیر خود اعلام کرده که اجرای سیاستهای انقباضی پولی که از اوایل سال ۲۰۲۲ در دستور کار بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته در حال کاهش تقاضای داخلی در این کشورها است و این در حالی است که شاهد افزایش نرخ بهره در آنها نیز هستیم.
کلر لومباردلی، کارشناس ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میگوید البته هنوز مشخص نیست که تا چه میزان قرار است اجرای سیاستهای پولی انقباضی در جهان ادامه پیدا کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میگوند در میان کشورهای توسعه یافته آلمان بدترین عملکرد اقتصادی را طی سال جاری به ثبت رسانده و پیشبینی میشود اقتصاد این کشور رشد منفی ۰.۱ درصدی را به تجربه کند. البته در سال ۲۰۲۴ اقتصاد آلمان ۰.۶. درصد رشد خواهد کرد.
این نهاد بین المللی همچنین نسبت به گسترش درگیریها در سرزمینهای اشغالی که هم اکنون بین نیروهای مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی در جریان است ابراز نگرانی کرده و میگوید تبدیل شدن این درگیری به یک مناقشه منطقهای میتواند به اختلال گسترده در بازار جهانی انرژی منجر شده و متعاقباً به افزایش دوباره تورم و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی منجر شود.
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