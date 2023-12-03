یک هوادار فوتبال کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم لیگ یک فوتبال فرانسه شامگاه شنبه تیم فوتبال «نانت» میزبان «نیس» بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید اما حادثه‌ای تلخ در جریان این مسابقه روی داد و موجب خلق یک تراژدی برای فوتبال این کشور شد.

خبرگزاری «اکیپ» فرانسه اعلام کرده است حدود یک ساعت و نیم پس از پایان این مسابقه، دادستان شهر «نانت» اعلام کرد یک هوادار این تیم با ضربات چاقو به قتل رسیده است و احتمال می‌رود به دست یک راننده حامل هواداران «نیس» چاقو خورده باشد.

دادستان در بیانیه رسمی اعلام کرده است: چند خودروی حامل هواداران «نیس» که در حال انتقال هواداران به ورزشگاه بودند در خیابان مورد حمله هواداران نانت قرار می‌گیرد و در گیر و دار این منازعات یک فرد ۳۱ ساله به دلیل ضربات چاقو در ناحیه پشت، در جا فوت می‌کند.

باشگاه نانت قبل از شروع بازی در صفحه باشگاه در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: "باشگاه «اف سی نانت» متوجه شد که یکی از هواداران نانت قبل از بازی به شدت آسیب دیده است. باشگاه از خانواده و عزیزان قربانی حمایت می‌کند.

خبرگزاری «Ouest France» هم اعلام کرده است پس از این حادثه، ضارب ابتدا از محل حادثه متواری شد اما اواخر شب، خود را به پلیس معرفی کرد. به گفته دادستان، تحقیقات آغاز شده است و جلسات استماع سمع از شاهدان ادامه دارد.