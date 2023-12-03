سفر وزیر خارجه سلطنت عمان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه سلطنت عمان امروز یکشنبه به تهران سفر می‌کند و در جریان این سفر با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

گفتنی است، وزیر خارجه سلطنت عمان ۲۶ تیر ماه سال جاری سفری چند ساعته به تهران داشت و با حسین امیر عبداللهیان در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه دیدار کرد. پس از آن هم وزرای خارجه در حاشیه هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر ملاقات کرده بودند.

وزرای خارجه ایران و عمان جمعه شب دهم آذر ماه و در پی دور جدید حملات رژیم اسرائیل به غزه تلفنی درباره اوضاع غزه گفت‌وگو کرده بودند.