  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

نوش آبادی در تذکر شفاهی:

افزایش سن بازنشستگی خلاف سیاست‌های کلی است

افزایش سن بازنشستگی خلاف سیاست‌های کلی است

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: افزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال خلاف سیاست‌های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: همانطور که در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه بسیاری از نمایندگان مخالف تصویب موضوع افزایش سن بازنشستگی بودند، هم اکنون نیز عرض می‌کنم که این مصوبه موجب نارضایتی و ناراحتی بسیاری از مردم شده است.

نماینده مردم ورامین و قرچک در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال خلاف سیاست‌های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی است، عنوان کرد: این مصوبه موجب بی عدالتی شده و تبعیض به همراه دارد، از این رو انتظار داریم که شورای نگهبان آن را به مجلس بازگردانده تا نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: جوانان، شوراها و کانون‌های کارگری و حتی کارکنان لشگری و کشوری نسبت به این مصوبه معترض بوده و نگران هستند، از این رو ضروری است مصوبه به مجلس بازگردانده شده و نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.

کد مطلب 5956325
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مادر کارمند IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      2 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره اول تو مجلس رای میدین و مصوب می کنید بعد یادتون می افته که چه پیامدهایی داره و خواستار ارجاع میشین ؟!!!!!! حالا هم که تأیید شد و تمام ولی آه کلی ها خصوصا جمعیت زن و مادر کارگر و کارمند رو برا خودتون خریدید...
    • علی IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      عین حقیقت است بی عدالتی و غیر شرعی و ظالمانه است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها