به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: همانطور که در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه بسیاری از نمایندگان مخالف تصویب موضوع افزایش سن بازنشستگی بودند، هم اکنون نیز عرض می‌کنم که این مصوبه موجب نارضایتی و ناراحتی بسیاری از مردم شده است.

نماینده مردم ورامین و قرچک در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال خلاف سیاست‌های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی است، عنوان کرد: این مصوبه موجب بی عدالتی شده و تبعیض به همراه دارد، از این رو انتظار داریم که شورای نگهبان آن را به مجلس بازگردانده تا نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: جوانان، شوراها و کانون‌های کارگری و حتی کارکنان لشگری و کشوری نسبت به این مصوبه معترض بوده و نگران هستند، از این رو ضروری است مصوبه به مجلس بازگردانده شده و نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.