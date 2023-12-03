به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قراگوزلو مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در حاشیه همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران گفت: ما برای توسعه تجدیدپذیرها دو رویداد را در دستور کار قرار دادیم یکی ورود صنایع برق منطقه‌ای به حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و دیگری برگزاری مناقصات توسط ساتبا است.

وی افزود: بر اساس آخرین مناقصات ساتبا ظرفیت ۱۰۷۰ مگاوات از ۴۵۰۰ مگاوات (۲۵ درصد) را به دلیل شرایط خاص به برق منطقه‌ای اختصاص داده شده و خوشبختانه در هفته گذشته پاکات مناقصه باز و برنده‌ها مشخص شد و ما از همین هفته هماهنگ کردیم سلسله جلساتی را با پیمانکاران برنده مناقصه شروع کنیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در قم یک سایت داریم که تا ۴۰۰ مگاوات دیده شده همچنین در اشتهارد و ورامین چند سایت مشخص شده و از این هفته با سرمایه گذاران جلسه خواهیم داشت، تاکید کرد: با توجه به اینکه این سایت‌ها بزرگ و تا ۲۰۰ مگاوات هستند، نیاز به اتصال به زیرساخت‌های شبکه دارند، بنابراین باید با هماهنگی برق منطقه‌ای باشد که ما این کار را از این هفته و بعد از مشخص شدن برنده‌ها شروع می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳۰۰۰ مگاوات صنایع در حوزه برق منطقه‌ای تهران داریم و نیاز مصرف این صنایع به نزدیک ۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد، گفت: با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید این صنایع باید هر سال یک درصد به تولید انرژی تجدیدپذیر خود اضافه کرده و تا ۵ درصد برسند.

این مقام مسئول یادآور شد: طبق برآوردهای صورت گرفته اگر تابستان سال آینده با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفته بتوانیم از تجدیدپذیرها تا ۱۰۰ مگاوات به میزان ظرفیت تولید برق منطقه‌ای تهران اضافه کنیم، ۲ تا ۳ درصد برق را از این محل تأمین خواهیم کرد.