احداث یک پارک مجهز برای معلولان ایلامی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام امروز یکشنبه در مراسم روز جهانی معلولان در سالن امور تربیتی آموزش و پرورش ایلام و در جمع دانش‌آموزان استثنایی با بیان اینکه هر انسانی نقصی دارد، گفت: هیچ وقت انسان کامل نیست و کامل فقط خالق مخلوقات است و هیچ در این جهان خلقت کامل نیست.

وی اظهار کرد: برخی انسان‌ها به هر دلیلی عضوی از بدنشان دچار نقص شده و از کار می‌افتد، اما این شرایط نباید آنها را از اجتماع و از فراگیری علوم باز بدارد.

بهرام‌نیا با تأکید بر اینکه باید با همه وجود در این عرصه‌ها نقش آفرین باشید، افزود: بسیاری از دانشمندان و نام‌آوران کشور ما کسانی هستند که بنا بر هر دلیل عضوی از بدنشان ناکارآمد شده اما به واسطه این عضو ناکارآمد، خداوند عنایتی داشته که در برخی کارها افزایش توانایی و خردورزی و بلوغ را داشته باشند.

استاندار ایلام بیان کرد: در دین اسلام و در مکتب اسلام، حقوق همه مردم یکسان است و جامعه معلولان هم از این حقوق محروم نیستند، لذا وظیفه داریم برای خدمت به همه اقشار به خصوص معلولان همه بسترهای رشد را برای این عزیزان فراهم کنیم.

نماینده عالی دولت در استان عنوان کرد: همه مسئولان استان برای توانمند کردن معلولان و ایجاد نشاط اجتماعی و معنوی برای شما عزیزان و فراگیری علوم متناسب با ذوق افراد مدنظر، بسترها را فراهم کردند و همه باید از این امکانات به صورت یکسان برخوردار باشند.

وی بیان کرد: شما را فرزندان خود می‌دانیم و برای برخورداری شما از امکانات لازم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

بهرام‌نیا با تأکید بر اینکه معلولان هم باید دسترسی به پارک، معابر و تجهیزات داشته باشند، ادامه داد: احداث یک پارک مجهز در دیدار کار قرار دارد که بعد از تأمین اعتبار لازم جهت احداث این پارک، بخشی از آن در اختیار معلولان قرار می‌گیرد.

نماینده عالی دولت در استان عنوان کرد: شما عزیزان از سیرت پاکی برخوردار هستید و دعای شما مستجاب می‌شود، شما عزیز و محبوب دولت هستید و با همه وجود و توان در راستای حق و حقوق شهروندی شما تلاش خواهیم کرد.