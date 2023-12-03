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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

استاندار بوشهر با خانواده شهید علی بختیاری آزاد دیدار کرد

استاندار بوشهر با خانواده شهید علی بختیاری آزاد دیدار کرد

بوشهر- استاندار بوشهر با حضور در منزل مادر شهید علی بختیاری آزاد، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر یکشنبه در این دیدار بیان کرد: مادران شهدا با صبر زینبی در راه دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فداکاری کردند و تجلیل از این عزیزان وظیفه همه مردم و مسؤولان است.

وی بیان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر و سایر دستگاه‌های ذیربط، باید توجه کافی و وافی را به خانواده‌های شاهد داشته باشند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: دیدارهای چهره به چهره با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، موجبات شناخت بهتر مشکلات و دغدغه‌های خانواده‌ها می‌شود و تأثیر بسزایی در بهبود خدمات رسانی به این عزیزان دارد.

مادر شهید بختیاری آزاد نیز با تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، خاطراتی از زندگی شهید را بیان کرد.

بر اساس این گزارش، شهید علی بختیاری آزاد در سن ۲۱ سالگی در منطقه دهلران به درجه رفیع شهادت نائل شد.

کد مطلب 5956447

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