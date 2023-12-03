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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در خرم‌آباد

دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شناسایی و دستگیری سه عامل اصلی درگیری مسلحانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی درگیری مسلحانه در یکی از محلات شهر خرم‌آباد، شناسایی و دستگیری عاملان درگیری و تیراندازی به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ خرم‌آباد با رصدهای اطلاعاتی سه عامل اصلی این درگیری را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر که در بازرسی از مخفیگاهشان دوقبضه سلاح گرم غیرمجاز به همراه ۲۲۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه متهمان همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: مخلان نظم و امنیت که بخواهند به هر نحوی خدشه‌ای به امنیت مردم وارد کنند، بدانند پلیس قاطعانه با آن‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5956462

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