سلمان الفرج در ترکیب الهلال برای دیدار با نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و نساجی در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه فردا دوشنبه ۱۳ آذر در شهر ریاض به مصاف هم می‌روند. طبق اعلام روزنامه عکاظ عربستان، «ژرژ ژسوس» سرمربی تیم الهلال تصمیم گرفته در این دیدار از سلمان الفرج در ترکیب اصلی تیم خود استفاده کند.

الفرج در دیدار رفت این دو تیم در ورزشگاه آزادی که با برتری ۳ بر صفر الهلال همراه بود از زمین بازی اخراج شد و با حکم انضباطی AFC در ۳ بازی نتوانست تیم خود را همراهی کند. همچنین ژسوس از بازیکنان خود خواسته تا پیروزی ۳ بر صفر مقابل النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان را به فراموشی بسپارند و به فکر کسب پیروزی مقابل نماینده ایران باشند تا مقتدرانه پا به مرحله حذفی این مسابقات بگذارند.

الهلال با ۱۳ امتیاز در صدر جدول گروه D قرار دارد و نساجی با ۶ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده و شانسی برای صعود به مرحله حذفی ندارد.