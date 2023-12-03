مدارس اصفهان و ۹ شهر استان فردا تعطیل شد / پلمب ۱۲ واحد آلاینده

به گزارش خبرنگار مهرف منصور شیشه فروش بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم شاخص‌های آلاینده و پیش‌بینی‌های هواشناسی استان، گفت: مطابق با مصوبه کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، تمامی مقاطع تحصیلی در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش فلاورجان، پیربکران، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه، زرین شهر و فولادشهر در روز دوشنبه ۱۳ آذرماه همچنان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانی در مناطق یاد شده نیز تعطیل است.

وی ادامه داد: مادران شاغلی که دارای فرزند مقطع تحصیلی ابتدایی، پیش دبستانی و مهدکودک هستند، مادران باردار و کارکنان دچار بیماری قلبی، تنفسی و خودایمنی، ریوی و زمینه‌ای، می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان متذکر شد: اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل در شهر اصفهان همچنان برقرار است و با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، انجام عملیات عمرانی، آتش زدن بقایای گیاهی و … همچنان ممنوع است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر انجام اقدامات سلبی و ایجابی توسط دستگاه‌های مسئول جهت کنترل منابع آلاینده از پلمب ۱۲ واحد آلاینده شناسایی شده توسط اداره کل محیط زیست در روزهای اخیر خبر داد.

وی از شهروندان خواست تا همچنان از سفرهای غیرضروری اجتناب نموده و از حضور کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای در فضاهای عمومی پیشگیری کنند.

شیشه فروش گفت: اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش واحدهای آلاینده و مقابله به منابع آلاینده اقدام و همچنین بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت خواهد کرد.