مراسم افتتاحیه پنجمین اجلاس جهانی رسانه در «گوانگژو»+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مراسم افتتاحیه پنجمین اجلاس جهانی رسانه (WMS) در «گوانگژو» (Guangzhou) مرکز استان «گوانگدونگ» (Guangdong) واقع در جنوب کشور چین امروز یکشنبه آغاز به کار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، پنجمین اجلاس جهانی رسانه با موضوع «تقویت اعتماد جهانی، ترویج توسعه رسانه ها» با حضور بیش از ۴۵۰ شرکت کننده از ۱۰۱ کشور و منطقه شامل نمایندگان ۱۹۷ رسانه اصلی، اتاق فکرها، نهادهای دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک در چین، و آژانس های سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی کار خود را آغاز کرد.

محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر نیز در پنجمین اجلاس جهانی رسانه حضور دارد.

«هو هپینگ» (Hu Heping) معاون اجرایی اداره تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در اظهارات خود گفت که پنجمین اجلاس جهانی رسانه یک رویداد بزرگ برای حلقه رسانه های جهانی به شمار رفته و در ادامه از رسانه ها خواست تا بی طرفی خود را حفظ کرده و درک متقابل میان تمدن ها را ترویج کنند.

وی در این خصوص اضافه کرد: رسانه ها (لازم است) همکاری‌ های عمل‌ گرایانه برای تسهیم بینش و قدرت شان در ساختن جامعه‌ ای با آینده‌ ای مشترک برای بشریت و ساختن جهانی بهتر را اشاعه دهند.

«فو هوآ» (Fu Hua) رئیس اجرایی پنجمین اجلاس جهانی رسانه و رییس خبرگزاری شینهوا در سخنرانی خود از رسانه ها خواست تا اجماع ایجاد کنند، اعتماد به توسعه را تقویت کرده، از عینیت و حقیقت حمایت کنند تا اعتبار رسانه ها را افزایش دهند، و تبادلات و همکاری ها را تعمیق کنند تا در ایجاد جهانی آزاد، فراگیر، پاک و زیبا که از صلح پایدار، امنیت جهانی و رفاه مشترک برخوردار است، مشارکت داشته باشند.

«ملیسا فلمینگ» (Melissa Fleming) معاون دبیرکل سازمان ملل و سایر مهمانان این اجلاس جهانی نیز در این مراسم سخنرانی کردند.

به گزارش این خبرگزاری، آنها توافق کردند از آنجایی که بشریت با چالش های جهانی زیادی مواجه است، تنها با تعمیق ارتباطات و تقویت همکاری می توان اعتماد را تقویت کرده و آینده ای مشترک ساخت.

سندی با عنوان «بیانیه مشترک پنجمین اجلاس جهانی رسانه ها» در مراسم افتتاحیه و نشست مقدماتی این اجلاس جهانی منتشر شد. در طول این اجلاس، شرکت کنندگان در مورد امنیت و توسعه انسانی، فرصت ها و چالش های فناوری نوین، رسانه ها و بازار در عصر جدید و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک بحث و گفتگو خواهند کرد.

آنها همچنین از برخی اماکن در استان های «گوانگدونگ» (Guangdong) و «یوننان» (Yunnan) دیدن و با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد. این رویداد که توسط خبرگزاری شینهوا و دولت های استانی «گوانگدونگ» و «یوننان» برگزار می شود، از ۲ تا ۸ دسامبر در شهرهای «گوانگژو» و «کونمینگ» (Kunming) برگزار می شود.

به گزارش شینهوا، نمایندگان اعزامی در مراسم افتتاحیه پنجمین اجلاس جهانی رسانه در گوانگژو، مرکز استان گوانگدونگ در جنوب چین، در روز سوم دسامبر ۲۰۲۳ (امروز یکشنبه) با یکدیگر گفتگو می کنند.