عرصه و حریم ۲ اثر تاریخی ایلام تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی مربوط به آثار تاریخی باخه‌نام۱ و باخه‌نام۲ واقع در شهرستان ایلام که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده‌اند توسط این اداره‌کل شناسایی و تعیین شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با بیان اینکه عرصه و حریم آثار تاریخی با توجه به درجه اهمیت اثر و براساس کاوش و گمانه‌زنی گستره آثار تعیین می‌شود، یادآور شد: عرصه و حریم مصوب آثار پس از ابلاغ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار ایلام، ازسوی استاندار به دستگاه‌های خدمات‌رسان استان ابلاغ می‌شود.

شریفی تأکید کرد: بر این اساس، تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف‌اند برای حفظ حریم آثار تاریخی، پیش از هرگونه ساخت‌وساز در مجاورت این آثار، هماهنگی لازم را با این اداره‌کل انجام دهند.

وی اضافه کرد: حریم این آثار تحت حفاظت و نظارت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و براساس قانون، هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام یادآور شد: آثار تاریخی باخه نام ۱ و باخه نام ۲ واقع در شهر ایلام به ترتیب به شماره‌های ۸۴۴۱ و ۸۴۴۲ در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند.