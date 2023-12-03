نجات ۱۴ شهروند در حادثه آتش سوزی مجتمع مسکونی

حمیدرضا عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۱۶و۳۸ دقیقه عصر امروز یک شنبه، با تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی زاهدان، حریق منزلی اعلام شد، ستاد فرماندهی این نهاد، بی درنگ یک تیم اطفا حریق، از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه واقع در بلوار ۲۲ بهمن اعزام کرد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان ادامه داد: با رسیدن آتش نشانان به محل اعلام شده، مشاهده شد حریق در طبقه اول یک مجتمع مسکونی چهار طبقه رخ داده که وقوع این حادثه، حبس ساکنین ساختمان را در وضعیت خطرناکی در میان دود و آتش به دنبال داشت.

عابدی اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی بلافاصله با استفاده از تجهیزات تنفسی در قالب دو تیم عملیاتی مشغول فعالیت شده که همزمان یک تیم برای خاموش کردن شعله‌های آتش و تیم دیگر هم برای جست‌وجو و نجات محبوسین وارد ساختمان شدند.

وی اضافه کرد: تیم اطفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موفق به مهار شعله‌های آتش شده و گروه نجات هم توانستند تعداد ۱۴ نفر از ساکنان مجتمع را خارج کنند، متأسفانه هشت نفر از افراد خارج شده، به علت استنشاق دود ناشی از حریق دچار مسمومیت شده و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.

وی در پایان خواستار رعایت نکات ایمنی توسط مردم شد.