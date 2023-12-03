تیم داوری و ناظران بازی پرسپولیس - الدحیل وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسپولیس و الدحیل بازی برگشت خود در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا را روز سه‌شنبه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد.

علاوه بر تیم الدحیل، تمام عوامل برگزاری این مسابقه که از سوی کنفدراسیون انتخاب شده اند، امروز روز یک شنبه وارد تهران شدند و روز چهارشنبه، تهران را ترک می‌کنند.

ناظر اصلی این مسابقه میکائیل تولکاچف از قرقیزستان است. احمد تألیف از ازبکستان و راکیشف کنات از قرقیزستان به ترتیب ناظران ورزشگاه و امنیتی خواهند بود.

این بازی را مانند مسابقه رفت، تیم داوری ژاپنی قضاوت می‌کند. لیدا جامپی که در بازی رفت داور VAR بود، در این پیکار، داور وسط است. نیشی هاشی و تاکبه یوسوکه کمک‌های او خواهند بود. یاموموتو یودای نیز داور چهارم است. فونگ یافت جیم از هنگ‌‎کنگ دستیار VAR خواهد بود، هیرویوکی که در بازی رفت داور وسط بود و آراکی یوسوکه نیز در گروه داوری VAR حضور دارند. عبدول بسیط حمید از مالزی نیز افسر اطلاعات VAR است.