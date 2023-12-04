حمیدرضا جهان بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه استفاده از مکمل‌های تغذیه‌ای دام در راستای افزایش تولیدات دامی در سطح استان بوشهر در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: این طرح در راستای اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دامپروری با اعتبار مصوب هزار و ۶۸۰ میلیون ریال در قالب توزیع مکمل‌های معدنی و ویتامینی، جهت تغذیه ۱۷ هزار رأس دام در واحدهای دامداری روستایی استان به اجرا درآمد.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: هدف از اجرای این پروژه تأمین بخشی از نیازهای مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز دام در قالب مکمل‌های تغذیه‌ای بوده است.

وی افزود: به دلیل نقش مهم این مکمل‌ها در بهبود عملکرد فیزیولوژیکی، رشد، تأمین سلامت دام، کاهش بروز بیماری‌های متابولیکی و تلفات دام این طرح دارای اهمیت ویژه‌ای است.