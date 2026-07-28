به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب نکیسا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور و توسعه خدمات دامپروری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اقدام به تأمین و خرید مکمل‌های معدنی و ویتامینی کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر،افزود: این اقدام با هدف بهبود وضعیت تغذیه دام، ارتقای سلامت گله‌های شیری، کاهش آثار و خسارات ناشی از تنش گرمایی، افزایش راندمان تولید شیر و بهبود کیفیت محصولات دامی اجرا می‌شود و نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید در واحدهای دامداری استان خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان بوشهر بیان کرد: تنش گرمایی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش عملکرد دام‌های شیری در مناطق گرمسیری است و استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامینی می‌تواند ضمن افزایش مقاومت دام در برابر تنش‌های محیطی، به حفظ سلامت، بهبود عملکرد تولیدی و کاهش خسارات اقتصادی دامداران کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مکمل‌های راهبردی در روزهای آینده میان بهره‌برداران واجد شرایط دارای گاو شیری توزیع خواهد شد تا دامداران بتوانند از مزایای این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.

وی با بیان بر اینکه این اقدام برای تقویت امنیت غذایی، ارتقای بهره‌وری واحدهای دامداری و حمایت از تولیدکنندگان انجام خواهد گرفت تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای شاخص‌های تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران از جمله برنامه‌های مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در راستای تحقق امنیت غذایی، افزایش تولید پایدار و توسعه بخش دامپروری استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر با برخورداری از واحدهای متعدد دامداری صنعتی و سنتی، یکی از استان‌های فعال در تولید شیر و فرآورده‌های دامی در جنوب کشور به شمار می‌رود.

نکیسا اضافه کرد: با توجه به اقلیم گرم و خشک استان و تأثیر مستقیم تنش گرمایی بر کاهش تولید و سلامت دام، اجرای برنامه‌های حمایتی از جمله تأمین مکمل‌های معدنی و ویتامینی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و پایداری امنیت غذایی ایفا می‌کند.