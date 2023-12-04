جایگاه اهل بیت(ع) در اندیشه مذهبی مردم فلسطین بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی جایگاه اهل بیت علیهم السلام در اندیشه مذهبی مردم فلسطین و نقد شبهات به همت مؤسسه آموزش عالی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا فعال بین‌الملل و مدیر مؤسسه گفت‌وگوی دینی وحدت برگزار خواهد شد و دبیر علمی آن حجت الاسلام ابراهیم رضایی کلیری، استاد و معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی ائمه اطهار علیهم السلام است.

زمان برگزاری دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸ است.

این نشست در قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، طبقه ۲، سالن امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.