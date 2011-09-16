سمینار بررسی واقعه تخریب قبور ائمه(ع) بقیع در هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور علما و اندیشمندان فرهیخته دینی در حسینیه محمد علی شاه معروف به چهوتا امامباره در منطقه حسین‌آباد شهر لکهنو برگزار شد.



در این سمینار مقاله‌ای با عنوان "تاریخ بقیع و شهر مدینه منوره" نوشته "سید محمدجابر جوراسی"، مدیر مجله دینی و اسلامی "اصلاح"، ارائه شد.



همچنین در این سمینار مقاله دیگری با عنوان "تاریخ تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) به‌دست آل سعود" نوشته حجت‌الاسلام "سید حسین مهدی الحسینی"، مؤسس مؤسسه "تحقیقات(الحیاه)"شهر بمبئی، برای حضار قرائت شد.



در ادامه برنامه حجت‌الاسلام سیدکلب جواد نقوی، امام‌جمعه شهر لکهنو، نیز طی سخنانی گفت: مسلمانان باید نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند.



در پایان حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی‌پور، نماینده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دهلی، پایتخت هند، طی سخنانی گفت: موضوع تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام)، موضوعی جهانی بوده و این مسئله مربوط به تمام مسلمانان جهان است لذا مسلمانان باید نسبت به آنچه در جهان در حال وقوع است، هوشیار باشند.

