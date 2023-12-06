پالایشی ها نتوانستند لیدر بازار شوند

سپیده منصوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این که معاملات آخرین روز هفته در حالی آغاز شد که تا روز گذشته شاخص کل برای هشتمین روز متوالی روند صعودی داشت اما امروز شاخص کل با افت ۵۴۵۲ واحدی به عدد ۲۱۷۱۰۵۱ رسید.

منصوری افزود: همانطور که در گزارش روزانه بورس در خبرگزاری مهر منتشر شد ارزش معاملات خرد عدد ۶,۰۲۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۷% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۵% افزایش داشته است.

به گفته منصوری، پالایشی‌ها امروز به نسبت معاملات بهتری داشتند ولی نتوانستند نقش لیدر برای بازار بگیرند و بازار همچنان حول خودرویی‌ها نوسان می‌کرد.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: این هفته، هفته متفاوتی برای بازار بورس بود و شرایط بعد مدتها بهبود پیدا کرد روزهای ابتدای هفته انرژی بازار بیشتر بود و رفته رفته کمتر شد. ارزش معاملات در این هفته توانست اعداد خوبی را به ثبت برساند. خبرهای مثبت پیرامون گروه خودرو و تصویب کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ۵ سال به ۳ سال در مجلس باعث شد گروه خودرو، گروه پر تقاضا در این هفته باشد.

منصوری ادامه داد: در آخرین روز معاملاتی بازار معاملات بلوکی جالبی روی تابلو بازار بورس انجام شد. بلوکی ۱۴۵۰ میلیاردی نماد خساپا، یک خریدار و ۴ فروشنده!



به گفته این کارشناس بازار سرمایه، خبر مثبت امروز سخنگوی سازمان بورس در خصوص درخواست بهره مندی هلدینگ ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مزایای معافیت‌های مالیاتی تجدید ارزیابی طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند مشوقی برای شرکت‌ها جهت رفتن به سمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها شود.

منصوری در پایان گفت: با توجه به شکست مقاومت ۲۱۵۰ شاخص کل انتظار می‌رود هفته آینده بازار متعادل‌تر در جهت تثبیت و ادامه روند صعودی خود حرکت کند.