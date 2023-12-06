به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مناسبت روز دانشجو، ضمن اشاره به اهمیت دانشجویان و دانشگاه‌ها در توسعه کشور در تمام ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و… بیان کرد: رشد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون توجه به ظرفیت اساتید و دانشجویان و قشر دانشگاهی کشورمان میسر نمی‌شود.

وی دانشگاهیان را ظرفیت‌های ارزشمند برای استان سمنان دانست و تاکید کرد: رفع مشکلات بخش‌های مختلف دانشگاه‌های استان به خصوص مسائل مرتبط با پژوهشی و دانشجویان در دستور کار تمام مسئولان ذی‌ربط در استان سمنان باشد.

امام جمعه سمنان خواستار پیگیری رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز شد و گفت: مسئولان این دانشگاه عنایت ویژه‌ای به خصوص به مقوله پژوهش داشته باشند.

مطیعی در ادامه ضمن اشاره به عواملی زمینه‌ساز تنزل ارزش و جایگاه حقیقی انسان، گفت: راه تعالی و کمال بر روی تمام انسان‌ها باز است لذا افراد در جایگاه‌ها و شرایط مختلف می‌توانند زمینه سعادت خود را فراهم کنند.

کامران قدس رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد دانشگاه در حوزه‌های مختلف علمی، درمانی، خدماتی و دانشجویی ارائه کرد.

توجه به تبلیغ در خصوص وقف در حوزه پژوهش و دانشگاه‌، برنامه‌ریزی برای توسعه بخش ناباروری دانشگاه و رفع مشکلات آن، لزوم توجه مسئولان استان به مشکلات بیماران دیالیزی بویژه دغدغه‌های اقتصادی بیماران، ضرورت فرهنگ‌سازی برای اهدای عضو و جسد به بخش‌های آموزشی و پژوهشی، رفع چالش‌های فرهنگی در حوزه درمان ناباروری و ازدیاد جمعیت، پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بیمه‌ها و دولت، توجه به مشکلات معلولیت و قرارگرفتن خدمات کار درمانی تحت پوشش بیمه‌ها از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام مطیعی قبل از این دیدار از بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز بازدید کرد.