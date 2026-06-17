  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹

دو راهبرد کلیدی نماینده ولی فقیه در سمنان برای دانشگاه تراز انقلاب

دو راهبرد کلیدی نماینده ولی فقیه در سمنان برای دانشگاه تراز انقلاب

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان همزمان بر «گسترش کرسی‌های آزاداندیشی» برای شکوفایی فکری جوانان و «برنامه‌ریزی فرهنگی برای دانشجویان خارجی» به‌عنوان سفیران انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای بسیج اساتید دانشگاه های استان سمنان در دفتر خود برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را از نیازهای جدی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه دانست.

وی افزود: از توصیه‌های مکرر رهبر شهید امت(ره) حفظ کرسی‌های آزاداندیشی در فضای علمی و دانشگاهی بود و اینکه باید زمینه طرح دیدگاه‌ها و گفت‌وگوهای منطقی را فراهم شود؛ زیرا آزاداندیشی و بحث‌های علمی موجب رشد، پویایی و شکوفایی فکری جامعه خواهد شد.

امام جمعه سمنان با اشاره به برخی چالش‌های فکری روز جامعه ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که افراد تحت تأثیر اطلاعات ناقص یا فضاسازی رسانه‌های غیرمعتبر قرار می‌گیرند و این مسئله نشان‌دهنده ضرورت تقویت جهاد تبیین و کرسی‌های آزاداندیشی در مراکز علمی و گسترش آن در بین عموم جامعه است.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود حضور دانشجویان غیرایرانی محصل در دانشگاه‌های استان را ظرفیتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: استان سمنان از ظرفیت قابل توجهی در پذیرش دانشجویان خارجی برخوردار است و این دانشجویان می‌توانند پس از بازگشت به کشورهای خود، سفیران انقلاب اسلامی، فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و پیشرفت‌های علمی کشور باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی برای دانشجویان غیرایرانی یادآوری کرد: بسیاری از این دانشجویان با نگاه مثبت نسبت به انقلاب اسلامی وارد کشور می‌شوند و لازم است در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی آنان، برای ارتباط مستمر فرهنگی، معرفتی و اعتقادی با این قشر نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: ضروری‌ است در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و اقتصادی، برای حضور دانشجویان غیرایرانی پیوست فرهنگی نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا این دانشجویان می‌توانند پس از بازگشت به کشور خود منشأ تحولات ارزشمند فرهنگی و اجتماعی باشند و از این ظرفیت نباید غفلت کرد.

مطیعی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، از ظرفیت بسیج اساتید، دانشجویان و نخبگان علمی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیش از پیش بهره‌گیری شود.

کد مطلب 6863740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها