«لوپز» رسما سرمربی تیم ملی قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری کارلوس کیروش از هدایت تیم ملی فوتبال قطر فدراسیون فوتبال این کشور در بیانیهای رسمی اعلام کرد «مارکز لوپز» سرمربی تیم «الوکره» هدایت تیم ملی فوتبال قطر را بر عهده خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال قطر در این بیانیه ضمن تشکر از باشگاه «الوکره» بابت همکاری با این فدراسیون قدردانی کرد. این سرمربی اسپانیایی قرار است در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ که در قطر برگزار میشود هدایت این تیم را برعهده داشته باشد.
«مارکز لوپز» جانشین «کارلوس کیکیروش» در این تیم شده است که پس از ۱۰ ماه از کار برکنار شد.
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