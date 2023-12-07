به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین بامداد پنجشنبه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی درباره وضعیت منطقه غرب آسیا گفتوگو کردند.
پسکوف طی بیانیهای اعلام کرد: «پوتین و ولیعهد سعودی درمورد همکاری در چارچوب اوپک پلاس رایزنی داشته و بر اهمیت ثبات بازار انرژی تاکید کردند».
وی همچنین افزود: «در حال حاضر هیچ بحثی در مورد طرحهای صلح مشترک بین روسیه و عربستان سعودی وجود ندارد».
سخنگوی کرملین درباره رایزنیهای دو طرف اظهار داشت: «همکاری سرمایه گذاری روسیه با کشورهای خاورمیانه با در نظر گرفتن تعداد دشمنان [مسکو] ادامه خواهد یافت».
طبق این گزارش، پسکوف ادامه داد: «غرب میگوید که میخواهد جنگ [اوکراین] را در اسرع وقت پایان دهد، اما ارایه پول و حمایت نظامی به کییف باعث طولانی شدن آن میشود».
به نوشته اسپوتنیک، وی همچنین افزود که سفر ولیعهد سعودی به روسیه از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح میشود و هنوز جزییاتی در این باره وجود ندارد.
رییس جمهور روسیه پیش از این نیز گفته بود که مناقشه طولانیمدت در فلسطین اشغالی، شرایط یک فاجعه انسانی واقعی را پیدا کرده است.
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