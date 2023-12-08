حمله گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز جمعه به منطقه رمانه واقع در غرب شهر جنین در کرانه باختری حمله کردند.

اشغالگران صهیونیست به صورت گسترده به شهر بیت لحم نیز یورش بردند. علاوه بر این مناطق شهر رام الله در کرانه باختری و به ویژه منطقه دوار المناره در مرکز این شهر نیز از حملات اشغالگران صهیونیست در امان نبوده است.

نظامیان صهیونیست در جریان حمله به بیت لحم شیخ ناجح بکیرات معاون مدیر سازمان اوقاف قدس اشغالی را بازداشت کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه الفارعه واقع در نزدیکی طوباس حمله کرده اند.

در این بین نیروهای مقاومت فلسطین عناصر متجاوز را در میدان الساعه واقع در مرکز رام الله با شلیک گسترده گلوله هدف قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی که پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی نیز تقریباً به صورت روزانه به مناطق مختلف کرانه باختری حمله می‌کرد بعد از این عملیات و هزمان با بمباران مناطق مختلف نوار غزه یورش‌های خود را علیه کرانه باختری افزایش داده و علاوه بر هدف قرار دادن فلسطینی‌های ساکن این مناطق و بازداشت بی دلیل صدها جوان فلسطینی سعی دارد ترس و وحشت را در میان ساکنان کرانه باختری گسترش داده تا مانع پیوستن آن‌ها به هرگونه حرکت ضدصهیونیستی شود.